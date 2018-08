LIVE (12u). Martínez maakt selectie voor Schotland en IJsland bekend DMM

31 augustus 2018

10u27 0 Rode Duivels Roberto Martínez maakt straks om twaalf uur zijn selectie voor de oefeninterland tegen Schotland (7/9) en het Nations League-duel in IJsland (11/9) bekend. Hier op HLN.be zit u op de eerste rij, want op deze pagina kunt u de selectie live meevolgen.

Verwacht wordt dat de bondscoach grotendeels hetzelfde lijstje opsomt als voor de bronzen trip naar Rusland. Maar dan zonder De Bruyne (knie) en wellicht ook geen Anan Januzaj (knie). In hun afwezigheid mogen namen als Castagne (Atalanta) en Trossard (Genk) dromen van een eerste selectie. Twijfelgevallen als Vincent Kompany, Marouane Fellaini en Mousa Dembélé bevestigden na de Wereldbeker ook aan de nieuwe campagne te willen beginnen, waardoor het aantal niet-geblesseerde afhakers beperkt blijft tot twee: Radja Nainggolan en Steven Defour. Beide middenvelders haalden om diverse redenen de WK-selectie niet en gaven nadien te kennen er de brui aan te geven als international.

Bepaalde Rode Duivels blijven in hun clubs ook zonder speelgelegenheid. Simon Mignolet en Thomas Vermaelen speelden dit seizoen nog niet in clubverband, terwijl Leander Dendoncker en Dedryck Boyata na transferperikelen pas afgelopen week hun eerste duel speelden. Ook Thibaut Courtois stond bij Real Madrid nog niet onder de lat.

Martínez zal vrijdag wellicht ook meer nieuws brengen over zijn nieuwe assistenten. Zowel T2 Graeme Jones (vertrok al als assistent naar West Bromwich) als T3 Thierry Henry (werd de voorbije zomer gelinkt aan diverse clubs) zag na het WK een overeenkomst bij de bond aflopen. De net gestopte Timmy Simons, die ook assistent is van Ivan Leko bij Club Brugge, bedankte alvast. Hij vond de combinatie onmogelijk.

Nations Cup

De oefenpartij in Schotland is de eerste en meteen ook laatste test voor de krachtmeting in Reykjavik met IJsland, vier dagen later in het kader van de UEFA Nations League. In het nieuwe toernooi met alle Europese landen bevindt België zich in divisie A in een poule met naast de revelatie van het EK 2016 ook Zwitserland. In elk van de vier divisies van de Nations League is een EK-ticket te verdienen.

De bondscoach onthaalde het toernooi eerder al met het nodige positivisme, want bij kwalificatie voor de halve finales (juni 2019) zullen er tegenstanders van een ander kaliber wachten. Daarin nemen de vier groepswinnaars uit divisie A het tegen mekaar op. Op 9 juni wordt vervolgens de finale gespeeld, de winnaar daarvan is zeker van een stek op EURO 2020 en dat kan dan weer zijn invloed hebben op de traditionele EK-kwalificatiecampagne, die in maart 2019 van start gaat.