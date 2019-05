LIVE (12u). Martínez maakt selectie bekend voor Kazachstan en Schotland Redactie

21 mei 2019

10u43 0

Roberto Martínez maakt vandaag zijn 23 namen bekend voor de EK-kwalificatieduels tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). Jason Denayer moet zoals bekend afhaken met een blessure. De voorbereiding op beide interlands wordt afgetrapt op dinsdag 4 juni in het Belgian Football Center in Tubeke. Die dag is er om 17 uur een open training voor de leden van fanclub ‘1895'. Ook Johan Walem kondigt zijn voorselectie voor het EK voor beloften in Italië aan. Zij spelen op maandag 3 juni nog een oefenwedstrijd tegen Frankrijk en werken een trainingsstage af in Tubeke. Op 16 juni begint hun EK met de eerste poulewedstrijd tegen Polen.

Welke namen onze Spaanse bondscoach selecteert, komt u hier te weten vanaf 12u!