Linard ter discussie: bondsvoorzitter keert vandaag terug uit Rusland voor stemming over zijn positie SK

15 juni 2018

06u51 0 Rode Duivels Er staat Gérard Linard (75) vanavond een warm onthaal te wachten tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de voetbalbond. Er is een interpellatie gepland, waarbij de positie van de bondsvoorzitter in vraag wordt gesteld.

Gérard Linard vertoeft sinds dinsdag in Rusland, waar hij onder meer present moest zijn bij de toewijzing van het WK 2026. Rond 17 uur landt de bondsvoorzitter vandaag op Zaventem, goed op tijd om twee uur later de Algemene Vergadering in het grote auditorium van het bondsgebouw te leiden. Daar wacht hem een heikel moment, want elf clubs van de Vlaamse amateurvleugel hebben een interpellatie op de agenda gezet met zijn persoon als inzet. De elf hebben een raadsman aangesteld, die vanavond het woord zal voeren in het bondsgebouw. De man zal een stemming vragen, met een reglementskwestie én de bondsvoorzitter als inzet.

Geheime stemming

Gérard Linard werd in juni 2017 voor twee jaar verkozen als bondsvoorzitter, maar de opvolger van François De Keersmaecker bereikte al na één jaar de reglementaire leeftijdsgrens van 75 jaar. Omdat de ambtstermijn en de leeftijdsgrens strijdig waren, moest er een oplossing gezocht worden. Die werd tijdens de zitting van het Uitvoerend Comité van 29 maart gevonden in een uitzonderingsmaatregel, die zegt dat het Uitvoerend Comité 'alle maatregelen kan nemen om de goede werking van de federatie te waarborgen'. Bij stemming (12 voor, 7 tegen, 2 onthoudingen) werd Linard op basis van die uitzonderingsmaatregel een extra jaar als bondsvoorzitter gehandhaafd.

De raadsman van de betrokken clubs zal onder meer argumenteren dat die uitzonderingsmaatregel niet mag worden gebruikt als die regelrecht indruist tegen een ander artikel van het reglement. Volgens de betrokken clubs leidt het gebruik van de uitzonderingsregel tot een verkrachting van de eigen reglementen van de voetbalbond.

Afzetten kan niet

De raadsman zal om een geheime stemming vragen onder de paar honderd afgevaardigden van alle bondsgeledingen in het auditorium. Verwacht wordt dat die stemming een breuklijn zal teweegbrengen tussen Vlamingen en Walen, maar het is niet duidelijk hoe de vertegenwoordigers van de Pro League zullen reageren.

Niemand heeft er vooraf een idee tot welke verhoudingen de stemming kan leiden, maar feit is wel dat ze nooit de afzetting van Linard kan betekenen. De Algemene Vergadering is namelijk niet bij machte om een beslissing van het Uitvoerend Comité te herroepen.

Maar stel even dat er 70, 60 of zelfs maar 50 procent tegen het gebruik van de uitzonderingsregel stemt. Dan betekent dat niet meer of niet minder dan een motie van wantrouwen tegenover Gérard Linard. En dan is het maar de vraag hoe de bondsvoorzitter daar zelf op reageert. Volgens ingewijden valt niet uit te sluiten dat Linard in dat geval de eer aan zichzelf houdt.

Professionalisering KBVB

Op een persconferentie in het Metropol-hotel hartje Moskou gaven bondsvoorzitter Gérard Linard, Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat gistermiddag tekst en uitleg bij de verdere professionalisering van de KBVB. Investeren in...

...trainingscomplex

"We gaan binnenkort twee extra terreinen aanleggen in Tubeke."

...medische en sportieve omkadering

"Videoanalyse wordt steeds belangrijker in het topvoetbal. We gaan meer geld vrijmaken voor die dataverwerking op alle niveaus van ons nationale voetbal - de nieuwste software, bijvoorbeeld -, net als voor de uitbreiding van de medische begeleiding ter wille van blessurepreventie en -behandeling."

...in arbitrage

"We willen de opleiding van refs beter maken. We denken eraan om occasioneel topnamen uit de arbitrage aan te trekken die het scheidsrechterskorps kunnen helpen middels een meeting, of met een tactische analyse van de eersteklassers... We gaan samenzitten met Johan Verbist en Frank De Bleeckere om dit dossier verder uit te werken."

... betonneren licentiecommissie

"We moeten ervoor zorgen dat op het eind van het seizoen niet telkens een club een klacht kan indienen tegen die of die club die een licentie kreeg. Dat kan door de autonomie van de licentiecommissie te vergroten met duidelijke regels."

... digitalisering administratie

"Dat gaat gepaard met een complete herziening van het bondsreglement. We geven ons twee jaar om dat volledig te herschrijven en te vereenvoudigen waar nodig. We zochten daarvoor twee universiteiten aan die ons kunnen ondersteunen en we zullen zien met wie we in zee gaan." (SK)