Ligt er nog een toekomst bij de Rode Duivels voor Thierry Henry? Martínez: “Zou niet logisch zijn” TLB

16 februari 2019

11u49

Bron: L'Équipe 0 Rode Duivels Hoe moet het nu verder met de trainerscarrière van Thierry Henry? Eind vorige maand betaalde de 41-jarige ‘Titi’ het gelag voor de slechte resultaten bij Monaco, waar hij nog maar sinds oktober aan de slag was. Rode Duivels-bondscoach Roberto Martínez kreeg tijdens een onderhoud met L’Équipe de kwestie voorgelegd.

Henry fungeerde bij de Rode Duivels als T3, onder meer tijdens het WK in Rusland. De voormalige topspits van ploegen als Monaco, Arsenal en FC Barcelona bleef ook na de Wereldbeker aan, even zelfs als T2. Maar toen Monaco, de club waar hij debuteerde als profvoetballer, hem vroeg om Leonardo Jardim op te volgen als hoofdcoach, waagde de Fransman de sprong. Een succes werd het avontuur van de Fransman in het Prinsdom echter niet: hij kreeg de trein niet op de rails en is alweer een tijdje trainer-af.

En toch twijfelt Martínez er niet aan dat Henry wel degelijk een toekomst heeft als T1 op het hoogste niveau. Dat zei de Spanjaard bij L’Équipe . “Om het werk van Henry bij Monaco correct en eerlijk te kunnen beoordelen, had hij langer de tijd moeten krijgen dan tot januari. Ik was wel een beetje teleurgesteld door de manier waarop het avontuur van Henry bij Monaco gestopt is. Ik vind dat je een trainer altijd minstens één transferperiode moet gunnen, zo kan hij tenminste de spelers halen die hij denkt nodig te hebben”, aldus Martínez, die dus vol lof blijft over zijn voormalige assistent.

“Dat Henry nog te veel als speler denkt? Nee, die kritiek volg ik niet. Volgens mijn ervaringen met hem, heeft Henry het zeker in zich om een goede trainer te zijn. Ik denk zelfs dat dat al het geval was tijdens zijn spelerscarrière. Ik weet dat Henry een winnaar is. Ook tijdens zijn carrière heeft hij moeten afrekenen met tegenstand en andere moeilijkheden. Dus ik denk dat hij ook nu weer de rug zal rechten.”

Ligt die nieuwe start mogelijk bij de Rode Duivels? Martínez zelf vindt het alvast niet logisch dat Henry weer een rol als assistent zou opnemen. “Natuurlijk zou ik hem er graag weer bij willen. Ik zou graag eens met Henry praten over het onderwerp, maar ik denk niet dat het nu het juiste moment is. Henry heeft tijd nodig om een doorstart te maken. Hij heeft een staf rond zich gebouwd en het zou daarom niet logisch zijn om weer assistent te worden. Ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij moet doorgaan met waar hij aan begonnen is. Maar in elk geval staan de poorten hier wagenwijd open voor hem na het werk dat hij bij de Rode Duivels geleverd heeft.”