Leekens: "Contractverlenging goede zaak, want Martínez kan zich nu zonder zorgen volledig focussen op WK"

18 mei 2018

10u38 0 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zijn contract als bondscoach van de Rode Duivels tot en met Euro 2020 verlengd. Een goede of slechte zaak? Wij legden ons oor te luister bij Georges Leekens.

“Die contractverlening van Martínez is een goede zaak”, luidt het bij Georges Leekens. “Dat zal de bondscoach een boost geven. Als je einde contract bent, heb je die druk om te presteren. Nu heeft hij die geruststelling. Een teken van vertrouwen, een waardering voor zijn werk. Daarnaast vind ik hem een zeer aimabel man. Hij heeft altijd een goede uitleg klaar en straalt wel iets uit.”

“Als je tevreden bent, moet je die resultaten op het WK niet afwachten. Het gaat over de manier van werken. En hoe de samenwerking verloopt. Martínez heeft al bewezen wat hij kan, en de spelersgroep gelooft in hem. En wat als het slecht uitdraait? Typisch Belgisch, die vraag. Daar gaan we alleszins niet van uit, want anders ga je dat contract niet verlengen.”

“Ten slotte is die contractverlenging ook positief voor de spelers. Continuïteit is belangrijk. En de bondscoach hoeft zich nu geen zorgen over zijn positie te maken. Martínez kan zich nu perfect focussen op het WK in Rusland. Daarnaast zal hij extra gemotiveerd zijn, al heeft hij sowieso al een geweldige drive.”