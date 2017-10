Kusje voor Jan: de mooie woorden van collega-Rode Duivels voor Vertonghen YP

13u35 19 96 caps @JanVertonghen ! Beaux mots de @AlderweireldTob, @DebruyneKev & @mousadembele Envoyez les vôtres #RecordJan #RoadtoRussia pic.twitter.com/u5oqRly9oC BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link

Jan Vertonghen evenaarde gisteren het record van Jan Ceulemans met 96 caps bij de Rode Duivels. De linksachter ging in Bosnië in de fout bij de 2-1, maar zorgde zelf voor de 2-3. Vandaag is er trouwens nog een filmpje gelanceerd op de officiële social mediakanalen van de Rode Duivels. Daarin is te zien hoe Toby Alderweireld, Moussa Dembélé en Kevin De Bruyne mooie woorden spreken over de verdediger van Tottenham Hotspur die dinsdag (zonder ongelukken) alleen recordinternational wordt.

Photo News

BELGA