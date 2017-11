Kritiek op ‘gouden’ generatie? Rode Duivels pakken uit met veruit beste cijfers uit geschiedenis Dieter Peeters

Dat de nationale ploeg het goed doet, weet iedereen. Toch blijft er kritiek bestaan op de huidige ‘gouden’ generatie Rode Duivels, omdat ze nog niets gewonnen hebben op grote toernooien. Maar als we de resultaten van de Belgen per decennium bekijken, blijkt pas hoe uitzonderlijk de afgelopen jaren zijn. Sinds 2011 heeft België 50 van zijn 79 wedstrijden gewonnen (63%). Dat is zo’n 10 procent meer dan in de jaren ’70, hun beste decennium tot dusver. In punten uitgedrukt (3 per overwinning), kunnen de Duivels een mooi rapport voorleggen met 71%. Heel wat meer dus dan het gemiddelde cijfer, sinds 1904, van 42,5%. De huidige generatie Duivels doet het qua resultaten dus beter dan hun voorgangers, en geen klein beetje.

