Krijgt broer-in-vorm Thorgan Hazard minuten tegen IJsland of Zwitserland? “We willen allemaal onze kans grijpen”

Bron: Belga 0 Rode Duivels Nu Santiago Solari voorlopig nog aan het roer blijft bij Real Madrid, is de kans dat Roberto Martínez de Rode Duivels verlaat weer wat kleiner geworden. Thorgan Hazard ziet dat graag gebeuren. “We zijn net ‘Titi’ (Thierry Henry, nvdr) kwijt, het zou jammer zijn om nog iemand te verliezen”, verklaarde de 25-jarige winger van Mönchengladbach.

“Of Martínez met Real gepraat heeft, weet ik niet, maar ik denk dat hij zich goed voelt bij ons. We leveren met hem goed werk en hij wordt door de hele groep gewaardeerd.”

Bij Borussia Mönchengladbach kan Hazard uitstekende statistieken voorleggen. Met tien doelpunten en vijf assists doet hij beter dan zijn broer Eden (8 goals), Dries Mertens (8) en Romelu Lukaku (4). “Dat verandert niets. Bij de nationale ploeg praten we niet over cijfers. Wat telt, is die twee wedstrijden winnen. Ik ben in vorm, dus hoop ik dat ik mijn steentje toe kan bijdragen. Maar of ik zelf speel, is niet het belangrijkste. De coach beslist. We willen allemaal onze kans grijpen, maar er zijn nog spelers in vorm. We geven allemaal het beste van onszelf en stuwen zo elkaar naar een hoger niveau.”

Dortmund is dé favoriet voor de titel.

Hans Vanaken kreeg voor de derde keer een selectie in de bus. Ook hij doet het goed bij zijn club. Zijn tiende goal van het seizoen kon Club Brugge zaterdag wel niet aan de zege helpen in Charleroi (2-1). Voor Club-trainer Ivan Leko was vermoeidheid een mogelijke verklaring voor de nederlaag, maar die mening deelt Vanaken niet. “Het is normaal dat je de opeenvolging van matchen voelt, maar dat moet je niet als excuus inroepen. Zelf voel ik me wel nog goed en ben ik blij dat ik er hier weer bij ben. Het nieuwe is er nu een beetje af, maar ik kan hier nog veel leren. Ik verwacht niet dat ik titularis zal zijn, maar als ik speel wil ik het even goed dan als bij Club.”

Ook Vanaken scoorde al meer dan Eden Hazard en Mertens. “Ja, maar wel op een ander niveau. En Eden was dan ook nog een tijdje geblesseerd. Die jongens staan al veel verder dan ik. En toch blijven ze daar rustig en eenvoudig onder. Ik ben graag in dit gezelschap en wil tonen dat ik bij deze groep hoor.”

Mijn statistieken waren nog nooit zo goed.

De eerste twee dagen zal er geen beslissing genomen worden over Rode Duivels die onzeker zijn voor de Nations League-duels tegen IJsland (15 november in Brussel) en Zwitserland (18 november in Luzern). Dat deelde Stefan Van Loock voor aanvang van de training in Tubeke mee. “De komende 48 uur zullen alle spelers nauwgezet opgevolgd worden. Pas daarna zal hun situatie geëvalueerd worden”, verduidelijkte de woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Vrijdag al gaf bondscoach Roberto Martinez toe dat hij niet zeker is of hij topscorer Romelu Lukaku zal kunnen inzetten. Bij Manchester United miste de spits de competitiewedstrijd tegen Bournemouth en het treffen met Juventus in de Champions League. Zondag speelde hij wel het laatste halfuur mee in de derby tegen Manchester City en lokte hij een penalty uit.

Nacer Chadli moest zondag na 21 minuten met een blessure aan de ribben van het veld in de wedstrijd van zijn club Monaco tegen Paris Saint-Germain.

De eerste training werd in zaal afgewerkt door 21 Rode Duivels. Naast Lukaku en Chadli bleven Eden Hazard en Yannick Carrasco aan de kant. Hazard werkte zondag voor het eerst sidns zijn rugblessure een volledige wedstrijd af met Chelsea, Carrasco stond zondag nog in China op het terrein.