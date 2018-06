Koning Filip komt Rode Duivels een bezoekje brengen in Tubeke TLB/NP

09 juni 2018

Bekend bezoek vandaag in Tubeke, waar de Rode Duivels deze middag al trainden. Niemand minder dan Koning Filip kwam de nationale ploeg immers een bezoekje brengen. De koning, die het middelpunt was van een 'selfie' die middenvelder Axel Witsel op Twitter deelde, kwam de Duivels succes wensen voor het WK. Door het bezoek van de vorst waren er strengere veiligheidsmaatregelen van kracht in het oefencentrum. Maandag speelt de nationale ploeg in Brussel nog een oefenmatch tegen Costa Rica en op 18 juni openen ze hun WK tegen Panama.

Royal selfie with King Philippe 👑🇧🇪🇧🇪🇧🇪 @BelRedDevils pic.twitter.com/WckxBe64Dc Axel Witsel(@ axelwitsel28) link