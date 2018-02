Kompany wil ook op WK verantwoordelijkheid nemen: "Martínez legt basisplan voor. Wij zeggen wat lukt, wat niet" Kristof Terreur in Engeland

02 februari 2018

08u16 0 Rode Duivels Zijn zelfzekerheidspantser vertoont nooit barsten. Zijn aanwezigheid op het WK, zo zegt Vincent Kompany, is geen garantie op succes. En er zijn belangrijkere zaken dan zijn blessureleed. Toch brandt het vanbinnen om ook in Rusland zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Eeuwige leider.

"'t Zou fenomenaal zijn." Voor minder dan de wereldtitel doet hij het straks niet. Hadden we niet anders verwacht van Vincent Kompany, speler voor wie de hemel altijd de limiet is geweest. Hoe hoger de ambitie, hoe beter. Op het snoeverige af soms. "Ik wil het WK winnen", zegt de aanvoerder van City in een gesprek met Sporza in Manchester. "Simpel. We proberen allemaal prijzen te pakken bij onze clubs, waarom zouden we die ambitie dan niet hebben bij de nationale ploeg? Dat moet ons gedachtegoed zijn. Kevin De Bruyne heeft gelijk als hij zegt dat we wereldkampioen kunnen worden. Die kans is even realistisch voor ons als voor de 5 à 6 andere topfavorieten."

Diep in zijn gedachten is Kompany er straks in Rusland bij. De komende maanden wil hij als kapitein bij Man City liefst nog vier prijzen de lucht in steken, met de Champions League als toetje, maar in juni heeft hij zijn ultieme doel aangestipt: het WK. Naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste kunstje bij de Rode Duivels. "Ik zie mezelf deelnemen. Hopelijk loop ik geen blessures op, omdat ik zo van voetballen hou. (lachje) Ik wil zo lang mogelijk blijven spelen, maar mijn aanwezigheid op het WK is geen garantie tot succes. De aanwezigheid van Kevin, van Eden: het bestaat alleen als het deel uitmaakt van een collectief gebeuren. Daar zal op gewerkt moeten worden. Dat zullen we nu echt moeten doen."

Rol als motivator

Daarin ziet hij, hoe kan het anders, ook een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Als motivator, maar ook met die gezonde dosis arrogantie die Roberto Martínez graag wil zien. Opgepompte ego's, die net niet ontploffen. En die pijnpunten durven aangeven, zoals Kompany in een interview. "De automatismen moeten nog beter. We moeten een plan hebben om de zwaktes van onze tegenstanders uit te kunnen buiten. Als we tactisch slimmer worden, zal het technisch en fysiek ook makkelijker worden om ons niveau een heel WK aan te houden. Dat is een taak voor de bondscoach, maar ook van de spelers. Wij hebben genoeg ervaring. Genoeg spelers die op een degelijk niveau actief zijn. We hebben nu spelers die die gesprekken kunnen aangaan. We kunnen ook zaken onderling oplossen. Heel veel zelfs. Het is aan de trainer om een basisplan voor te leggen. Aan ons om te zeggen wat lukt, wat niet. Dat wordt in de voetbalwereld vaak overschat. Er zijn er heel weinig die bijvoorbeeld het niveau van Pep Guardiola bereiken. Het is niet simpel. Het is niet zo dat je zomaar afkomt: we gaan elf spelers opstellen, we gaan elke minuut uitplannen. Daar heb je ook de intelligentie van de spelers voor nodig. Dat hebben we wel. Dat moet de uitdaging zijn voor Rusland: onze ervaring aanwenden op de juiste manier. Ik ben iemand die graag verantwoordelijkheid opneemt. Dat is geen probleem. Maar ik ben ook meer en meer gegroeid. Ik heb het gevoel dat er meer jongens naar mij toe komen en vragen stellen. Dat maakt het gemakkelijker dan dat je zelf iedereen moet gaan beïnvloeden. Ik ben nog altijd van mening dat we in 2014 en 2016 konden falen op basis van onze jonge ploeg. De komende vier of zes jaar geldt dat excuus niet meer."

Over zijn aanhoudend blessureleed zegt hij dat er belangrijkere zaken zijn. "Als ik door al dit blessureleed heen moet om nog een paar prijzen in de lucht te kunnen steken: so be it. Het is niet zo dat ik de Duivels wil opgeven. Ik zou er graag mijn hele leven bij zijn, maar ik moet realistisch zijn. Ik kan maar een bepaald aantal matchen per seizoen aan. Misschien hak ik nog voor het WK de knoop door, misschien erna. We zien wel."

Geen babbel met Guardiola

Voor zijn plaats bij City is Kompany, ondanks de komst van Aymeric Laporte, niet bevreesd. "Ik speel ondertussen al 10 jaar bij City. En als je 10 jaar bij City voetbalt, weet je dat er transfers zullen gebeuren. We hebben een brede kern nodig." Een gesprek met Guardiola over zijn toekomst heeft hij nog niet gehad - zijn contract loopt in 2019 af. Met een lachje: "Ik ben 31 jaar en zit bijna 15 jaar in het profvoetbal. Het laatste wat ik nodig heb, zijn schouderklopgesprekjes. Ik heb daar geen behoefte aan. Zulke gesprekken zijn overbodig. We zullen wel praten als er gepraat moet worden."