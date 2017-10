Kompany verlaat Belgische selectie - Batshuayi en de anderen komen goedgemutst in Tubeke aan DMM

17u43

Bron: Belga 1 rv Rode Duivels Vincent Kompany komt niet in actie tijdens de laatste twee WK-kwalificatieduels van de Rode Duivels, tegen Bosnië-Herzegovina (op 7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (op 10 oktober in Brussel). De centrale verdediger is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure en keert, na een check-up bij de bondsdokter, terug naar Manchester City om er verder te revalideren.

Kompany speelde sinds de laatste interlandbreak van begin september geen minuut meer wegens de kuitblessure. Hij werd toch opgeroepen door Roberto Martinez omdat de bondscoach alle medische info omtrent zijn blessure wilde "zoals de procedure het voorschrijft". City-coach Pep Guardiola had vorige week vrijdag al laten optekenen dat Kompany niet inzetbaar zou zijn bij de Duivels.

De andere 26 geselecteerde internationals zijn wel beschikbaar, zo liet Martínez bij de start van de voorbereiding in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke optekenen. Toch bleven Fellaini (achillespees) en Lukaku (enkel) uit voorzorg nog aan de kant.



Vertonghen doet "boodschapskes met moeder"

Jan Vertonghen heeft zich na de oefensessie overigens laten opmerken in de plaatselijke Colruyt met zijn moeder. Op zijn Instagram Stories liet de toekomstige recordinternational - Vertonghen verbreekt zonder ongelukken het record van Ceulemans komende week - weten dat het tijd was voor "boodschapskes met moeders".

Bekijk hieronder de beelden van de aankomst van de Rode Duivels in Tubeke:

