Kompany spreekt hoopvol over liesblessure: "Mijn valiezen staan klaar voor Rusland" DMM

08 juni 2018

12u07 26 Rode Duivels Vincent Kompany heeft voor het eerst over zijn liesblessure in de aanloop naar het WK gesproken. De Rode Duivel deed dat bij een bezoek aan een Brusselse school samen met Nacer Chadli. "Ik maak me geen zorgen voor Rusland."

De natie houdt nu al een kleine week de adem in rond de blessure van Vincent Kompany. De rots in de branding bij de Rode Duivels stapte in de oefeninterland tegen Portugal gedesillusioneerd van het veld na een sprintje met Gelson Martins. Een liesblessure volgens de bond, maar dat verhinderde bondscoach Martínez niet om Kompany in zijn definitieve WK-selectie op te nemen.

De eerste scans gaven nog geen uitsluitsel over de aard van de blessure, maar nu lijkt de ernst van Kompany's kwetsuur toch mee te vallen. "Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt", zei de 31-jarige verdediger van Manchester City aan RTBF. "Ik voel me goed en heb al vaak teruggevochten. Het doel om op het WK te spelen zit in mijn hoofd en dat probeer ik te halen.

"De voorbije dagen heb ik niet gevolgd wat de media allemaal hebben geschreven, maar jullie zullen wel zien. Ik heb de gewoonte om terug te keren na blessures, dat is ook nu mijn plan. Ik blijf met dezelfde ingesteldheid het WK voorbereiden. Ook al ben ik misschien niet de meest realistische, ik ga naar Rusland om wereldkampioen te worden. Mijn valiezen staan klaar."

Scholenactie

Aan de zijde van Nacer Chadli maakte Kompany vervolgens met plezier tijd vrij voor de kinderen van de bassischool "L'Allee Verte" in Brussel. In maart lanceerden de Rode Duivels in samenwerking met Ketnet en OUFtivi de Duivelse +schoolactie. Ze riepen alle lagere scholen in België op om een creatieve actie uit te werken om Pleegzorg Vlaanderen en les Familles d’Accueil in de kijker te zetten in hun buurt.

De tien scholen met de meest creatieve en leukste projecten kregen vandaag bezoek van enkele Rode Duivels op hun speelplaats. Zo gingen Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker naar Sint-Augustinus in Brakel. De leerlingen in de Vrije Bassischool van Bellegem kregen Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen over de vloer. Vincent Kompany en Nacer Chadli gingen langs bij de leerlingen van l’Allee Verte in Brussel. De gebroeders Hazard en Adnan Janazaj tekenden present in Ecole Fondamentale in Klabbeek en Thibaut Courtois en Romelu Lukaku bezochten Basisschool Klim Op in Zandbergen.