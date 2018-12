Kompany onthult opmerkelijke geschiedenis van eerste WK-goal tegen Brazilië: eerst de gemiste meeting door slaappil, nadien het cruciale gesprek met Henry XC

28 december 2018

11u42

Bron: Sporza, RTBF 0 Rode Duivels ’t Staat zonder twijfel in de meeste Belgen hun geheugen gegrift. De gewonnen kwartfinale van de Rode Duivels tegen Brazilië op het WK (2-1). In minuut dertien klommen de Belgen via Vincent Kompany en de ongelukkige Fernandinho op voorsprong. En die goal blijkt een opmerkelijke geschiedenis te hebben.

In een babbel met Sporza komt Kompany terug op het voorbije WK van de Rode Duivels. En zo ook op de legendarische kwartfinale tegen Brazilië. “Toen ik na die corner de bal raakte, wist ik niet dat Fernandinho het leer nog in eigen doel had gedevieerd. Ik dacht dus echt dat ik gescoord had tegen Brazilië op het WK”, lacht Kompany.

Die 1-0 voor België heeft tevens een apart verhaal. “Daags voor de wedstrijd was er lawaai in het hotel in Kazan. We hadden slechte gordijnen en het was echt bijna de hele nacht licht. Ik geraakte niet in slaap en besloot een slaappil te nemen. Maar ik vergat mijn wekker te zetten”, doet de verdediger zijn relaas. “Daardoor had ik me overslapen en miste ik de eerste meeting, waar de stilstaande fases werden besproken. Ik werd trouwens ook belachelijk laat wakker, om 1 uur in de namiddag. Achteraf verontschuldigde ik mij meteen bij de coach en de groep. ”

“Nadien zocht ik Thierry Henry op. Hij hield zich bezig met de offensieve stilstaande fases. En met ons tweeën hebben we de plannen hélemaal veranderd”, vervolgde Kompany. “Ik vertelde Henry dat Brazilië op exact dezelfde manier als Manchester City verdedigt. De Braziliaanse bondscoach was tevens eens op bezoek bij Pep Guardiola op ons trainingscentrum. Hij kopieerde de verdediging van City op stilstaande fases.”

“Ik ken uiteraard het zwakke punt van dat systeem. Als je naar de beelden kijkt, dan zie je hoe ik tussen de twee lijnen liep - en er was niemand in de eerste zone.” Het gevolg is bekend. Kompany devieerde de bal met het hoofd, waarna Fernandinho een owngoal maakte. “Had ik die slaappil niet genomen en niet met Henry had gesproken, was dat doelpunt er nooit gekomen. ‘C’est un truc de fou.’”