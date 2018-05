Kompany na een paar dagen alweer fit: "Ik wil het WK winnen. Zo simpel als dat" KTH

05 mei 2018

08u59 18 Rode Duivels Zo fris als een hoentje voelt hij zich naar eigen zeggen. Zondag mag Vincent Kompany zijn derde Premier Leaguetrofee als aanvoerder de lucht in steken, maar nu al richt hij zijn vizier elders. Op records, maar voornamelijk op juni en juli: "Ik wil het WK winnen. Zo simpel als dat."

Zijn kleine blessure is niet meer. Gisteren trainde Kompany, na een paar dagen afwezigheid, weer voluit mee met Man City. Hij is klaar voor de ceremonie. De landstitel is al een tijdje binnen, maar zondag krijgen spelers en club eindelijk hun aandenken: de Premier Leaguebeker en de medailles. "Ik denk dat Vincent er zondag zal staan", zei Pep Guardiola. "Zijn voornaamste doel is nu, zoals dat van vele anderen, het WK. En als je fit in Rusland wil arriveren, heb je matchritme nodig. Daarom wil iedereen nog altijd spelen. Wij willen winnen en winnen."

Records breken

Kompany zat deze week neer voor interviewsessies met onder meer CNN en The Guardian. Daarin verklapte de 32-jarige aanvoerder dat hij zich nog altijd hongerig voelt. Graag zou hij de komende week nog enkele records breken met zijn team. Het grootste aantal doelpunten ooit in de Premier League (103), het puntenrecord (nog drie punten nodig) en het grootste aantal zeges. "Dit seizoen voelt speciaal. De trainer is gedreven, de spelers ook. Maar ik kijk graag verder vooruit: ik zou graag een aantal titels op rij winnen. Dat zou geweldig zijn. De komende drie weken zitten in mijn hoofd, maar ook de komende drie jaar. Ik heb nu al een groot aantal verhalen om aan mijn kinderen te vertellen, maar ik wil nog meer bereiken. Dit seizoen bevestigen, wordt niet gemakkelijk."

Ondanks de blessurelast ook dit seizoen voelt Kompany zich ontzettend fris. Ook nu hij het gevoel heeft dat het einde van zijn carrière dichter komt. "Ik wil het WK het winnen. Zo simpel is het. Voor mij komt er geen volgende kans meer. Onze generatie wordt omschreven als de gouden generatie, maar ik haat die term. Het plaatst het doel voor wat we in staat zijn te presteren. Het is nu of nooit. Zeker gezien de mix van leeftijd en ervaring in onze groep."