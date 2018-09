Kompany legt voor het eerst uit waarom hij doorgaat bij Rode Duivels: "Niemand stopt als het leuk is" Niels Poissonnier in Schotland

08 september 2018

08u02

Wat genoot hij weer, Vincent Kompany (32). De gedachte om na het WK te stoppen, was niet meer dan een kortstondige flits in zijn hoofd. "Dit geef je niet zomaar op."

Vergeet wat hij in de herfst van 2017 luidop overwoog. Deze Kompany is nog bijlange niet klaar met de Rode Duivels. Een nieuwe campagne, nieuwe uitdagingen. Kompany wil schitteren in de Nations League en nog veel liever: het EK 2020 winnen.

Die derde plek in Rusland heeft zijn honger allesbehalve gestild. Stoppen op een hoogtepunt was geen optie meer. Kompany beseft namelijk goed dat dit België nog tot meer in staat is. "Zekerheid heb je daarover niet - da's het mooie aan voetbal. Maar ik hoop dat die bronzen medaille op het WK niet onze climax is. Als we het verdienen, zullen we nog meer behalen. En anders stranden we wel elders. (lachje) Maar wie niet probeert, kan het nooit weten."

En dus was zijn beslissing, na het uitbundige feest op de markt van Brussel, snel gemaakt: doorgaan. Een moeilijke keuze was het niet, bevestigt Kompany. "Je hebt altijd van die doemscenario's in je hoofd, waarbij je denkt: 'Hoe ga ik me over twee jaar voelen?' Maar ik sta hier nu en voel me gewoon top. Als dat het geval is, moet je gewoon doorgaan. Zeker in deze ploeg. Het is leuk spelen met zulke jongens. En niemand houdt op als het leuk is."

Lachen na elke match

Kompany glimlachte nog maar eens, in de mixed zone van Hampden Park. Hoe ouder hij wordt, hoe enthousiaster. "Ik lach al bijna twee jaar na elke match. (opgewekt) Ik geniet echt van spelen bij Manchester City en bij de nationale ploeg. Dat geef je niet zomaar op."

Je hebt altijd van die doemscenario's in je hoofd, waarbij je denkt: 'hoe ga ik me over twee jaar voelen?' Wel, ik voel me top. Dan moet je doorgaan

Temeer omdat Kompany bij zijn maats voelt hoe gemotiveerd ze nog steeds zijn. "We beschouwen die halve finale op het WK niet als het einde, maar als een stap. Dat hebben we tegen Schotland ook bewezen. We zijn niet naar hier gekomen om uit te rusten. We hebben een doel. Achterover leunen omdat we derde zijn geëindigd in Rusland, zal ons niet helpen. We willen meer."

Wanneer een ijverige buitenlandse collega al eens toetste naar de ambities voor Qatar 2022, grijnsde Kompany. "Dat zien we wel. Eerst het EK over twee jaar. Stel je vraag maar aan de jongeren in deze groep", knipoogde hij, waarna de debutanten ter sprake kwamen. "Ze deden het heel goed. Die doorsteekpassjes van Vanaken bewijzen dat hij kwaliteit heeft, net als die loopacties van Castagne. Proficiat aan die nieuwe jongens. Hun integratie is belangrijk met het oog op de toekomst. Dan hebben we nog meer dan vier jaar een solide ploeg."

Met Kompany?