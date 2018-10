Kompany kijkt al terug op carrière als Rode Duivel: "Elke dag dankbaar dat Spelen van 2008 niet perfect gelopen zijn voor mij" Redactie

12 oktober 2018

15u47

Veertien jaar lang is Vincent Kompany al Rode Duivel. Een eeuwigheid in het voetbal en dus zat VTM eens samen met de centrale verdediger. Om het te hebben over het geluk bij een ongeluk tijdens de Olympische Spelen, zijn haat voor egoïsme en natuurlijk ook zijn toekomst.

17 jaar en 314 dagen. Zo oud was Vincent Kompany toen hij op 18 februari 2004 tegen Frankrijk zijn debuut maakte bij de nationale ploeg. Veertien jaar later heeft 'Vince the Prince' ook zichzelf verrast. "Ik heb me overtroffen in een aantal zaken", vertelde Kompany aan VTM. "Ik had nooit gedacht dat ik mentaal zo sterk kon zijn. Uiteindelijk ben ik begonnen als speler bij Anderlecht met flair, talent, als supertalent. Wat je het ook wil noemen. Ik heb ondertussen een heleboel andere zaken ontdekt over mezelf die me eigenlijk veel vertrouwen geven voor de toekomst."

Een van de passages die de carrière van Kompany mee heeft bepaald is het avontuur met de jonge Duivels op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Van zijn toenmalige club Hamburg mocht Kompany slechts enkele wedstrijden spelen om hem zo snel mogelijk weer naar Duitsland te halen, maar dat was niet naar de zin van onze landgenoot. "De Duitsers waren heel hard, te hard. Ik heb toen gezegd: 'Oké, als het zo zit wil ik weg'. Ik ben dan toevallig bij Manchester City terecht gekomen en ik ben eigenlijk elke dag dankbaar dat die Olympische Spelen niet perfect zijn gelopen voor mij."

Want zo belandde Vincent Kompany dus bij Manchester City. Daar waar hij nu nog een contract heeft tot het einde van dit seizoen. "Ik ben blij dat ik nog een contract heb van een jaar. Ik geniet er nu van, zit goed in mijn vel, train heel goed en ik speel heel sterk. Dus: no stress", lacht hij zijn tanden bloot.

Ondertussen moest Kompany wel zijn kapiteinsband aan Eden Hazard afstaan bij de Rode Duivels. Al houdt hem dat niet uit zijn slaap. "Ik haat egoïsme. Dat haat ik echt. Ik wist op een bepaald moment dat de aanvoerdersband naar Eden moest en vanaf de eerste minuut wist ik dat ik hem volledig wilde ondersteunen. Als ik twee of drie jaar geleden van zoiets een probleem had gemaakt, dan had ik het WK niet meegemaakt of had de groep misschien wat minder sterk geweest. Die aanvoerdersband ligt bij iemand anders, oké top. Laten we van u ook een leider maken. Dat is belangrijker voor mij."

Toch blijft de grote hamvraag hoe lang de 32-jarige Kompany nog zal voetballen. "Dat weet ik niet. Ik voel me beter dan ooit gedacht. Nu ga ik niet meer gokken hoe ik me binnen twee jaar ga voelen. Als het tijd is, is het tijd. Geen probleem. Eens wuiven, handjes schudden en volle bak voortgaan met wat daarna nog komt. Dan kan ik een carrière van 50 jaar uitbouwen na mijn voetbalcarrière, wat ook mooi is."