Kompany heeft eens goed gelachen om uitspraak Lukaku en zegt: "Als Romelu wil stoppen, ga ik hem zelf thuis ophalen. Hij woont niet te ver van mij" MH/ODBS

12 september 2018

10u23

Bron: Belga/vtm 4 Rode Duivels De opvallendste reactie gisteravond na de 0-3 in Reykjavik, werd gegeven door Vincent Kompany. Gevraagd naar wat hij vindt van Romelu Lukaku's recente uitspraak in een Amerikaans blad, als zou 'Big Rom' na het EK 2020 afhaken als Rode Duivel, nam Kompany geen blad voor de mond.

"Als Romelu wil stoppen, ga ik hem zelf thuis ophalen, hij woont niet te ver van mij", schertste Kompany. "Ik zou me over Romelu geen zorgen maken. We hebben zoveel persmomenten en kunnen ons al eens vergissen. Volgens mij was het een grap, ik heb er alleszins eens goed om gelachen."

Over de prestatie tegen IJsland was Kompany tevreden. "De eerste vijftien minuten waren moeilijk, maar we hebben ons vlot kunnen aanpassen en de wedstrijd onder controle kunnen nemen. Dat is positief. Het is niet dat we in het begin niet geconcentreerd waren, eerder verrast. Het liep een beetje anders dan wat we verwacht hadden en we hebben goed gereageerd. Dit is een mooie prestatie. Er zat vanavond zoveel gevaar in ons voetbal. Door die 6-0 tegen Zwitserland is de perceptie plots veranderd, maar IJsland is nog altijd een groot voetballand. Niet veel landen kwamen hier zo'n resultaat halen de afgelopen jaren. Dit was een 'tricky' match."

Lukaku: "Gezegd wat ik gezegd heb"

Ook Lukaku zelf werd gevraagd naar zijn eerdere uitspraak over een mogelijk afhaken op zijn 27ste als Rode Duivel. En hij liet helemaal niet uitschijnen dat het om een grap ging. "Ik heb gezegd wat ik gezegd heb en zal dat later nog wel verduidelijken. Nu wil ik genieten van deze momenten met het nationale team en over later wil ik niet te veel denken. Collectief zijn we ijzersterk, mijn persoonlijke keuzes zijn minder belangrijk dan het team. Zolang ik voor België speel, doe ik dat met veel plezier en geef ik het maximum voor mijn land."

Hazard: "Niet slecht hé"

"We hebben nog maar eens getoond tot wat dit België in staat is", verklaarde Thomas Meunier. "Het eerste kwartier hadden we het knap lastig, maar beetje bij beetje kregen we grip op de wedstrijd. We brachten mooi voetbal, hadden veel balbezit, toonden veel wilskracht. Net als tegen Schotland bleven we tot het einde hoog druk zetten

"Niet slecht, hé", vond Eden Hazard. "Er zijn natuurlijk nog zaken die beter kunnen, maar al bij al was dit een goede teamprestatie. Het is geen makkelijk gegeven om hier te komen winnen. Voor Romelu is het leuk dat hij opnieuw twee goals maakt. Goed voor zijn vertrouwen. En we worden weer nummer één op de wereldranking. Da’s mooi. Na het goede WK is nu het doel om ons te kwalificeren voor het EK. Het is leuk dat met de Nations League er ook om een trofee wordt gespeeld. Uiteraard willen we in die Nations League ook zoveel mogelijk matchen winnen."

Chadli: "Blij met eerste minuten"

Voor Nacer Chadli zit een periode van blessureleed erop. De WK-ganger kijkt dan ook met de glimlach naar wat komen zal. "Ik ben heel blij dat ik mijn eerste minuten van het seizoen heb gemaakt. Ik heb sinds mijn blessure 3 à vier weken getraind. Nu moet ik zorgen dat ik fit blijf en zoveel mogelijk matchen kan spelen voor mijn nieuwe club, AS Monaco."

"We wisten dat ze goede matchen gespeeld hadden op het WK", zei Yannick Carrasco, die opnieuw het vertrouwen kreeg van de bondscoach. "Maar wij hebben een ploeg om alle wedstrijden te winnen. We willen zoveel mogelijk scoren en zo weinig mogelijk doelpunten binnenkrijgen. Deze ploeg is nog jong, er is dus nog ruimte voor verbetering."