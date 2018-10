Kompany haalt zwaar uit: "Link is heel nauw met wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie" Redactie

11 oktober 2018

13u56

In een exclusief interview met VTM NIEUWS hekelt Vincent Kompany het huidige systeem voor makelaars. "De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie", klinkt het scherp. De Rode Duivel roept op tot totale transparantie.

"Op dit moment is het te vroeg om echt over individuen te hebben", zegt Vincent Kompany. "Maar als je het hebt over de voetbalsector dan kan je niet verrast zijn. De link is heel nauw met de praktijken van de wereld van mensenhandel, drugshandel en prostitutie. Er zijn veel goede mensen, maar ook veel slechte."

Oproep tot transparantie

"Wat ik niet begrijp is dat het internationaal niet helemaal transparant is ondertussen", gaat Kompany verder. "Er wordt toch sowieso gespeculeerd over lonen van spelers, dat het hen waarschijnlijk niet uitmaakt of hun loon bekend is. Maak het helemaal transparant zodanig dat iedereen zich moet verantwoorden voor hetgeen ze factureren. Uiteraard is een makelaar of een soort van bemiddelaar belangrijk voor een speler om hun belangen te beschermen en ook af en toe die van de club. Maar waarom het nog niet transparant is, snap ik helemaal niet."