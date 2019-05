Kompany gewoon van de partij tegen Kazachstan en Schotland, ook Van Crombrugge bij de groep, Dembélé ontbreekt YP/QJ

21 mei 2019

11u59 2 Rode Duivels Roberto Martínez heeft zopas zijn selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatieduels tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). De Spanjaard kiest voor de vertrouwde namen, dus ook Vincent Kompany is van de partij. Voorts is ook de aanwezigheid van Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge opmerkelijk. Moussa Dembélé ontbreekt dan weer, net als Jason Denayer, die zoals bekend moest afhaken met een blessure.

De volledige selectie:

Martinez over Vincent Kompany en diens rol als speler-trainer bij Anderlecht

“Dit is een fantastische beslissing voor het Belgisch voetbal. Een speler met zijn kwaliteiten naar de Jupiler Pro League, dat is een geweldig iets. Voor de Rode Duivels moet iedere speler gewoon op niveau zijn. Kompany heeft fantastisch gepresteerd de laatste weken. Maar we weten allemaal dat het een heel moeilijke job is om te combineren. We moeten het tijd geven. Je ziet dit nergens anders in Europa, in ‘the modern game’ kan zoiets moeilijk zijn om te combineren. Veel hangt af van het team waarmee ‘Vince’ omringd zal worden. Maar hij wordt beoordeeld op prestaties op zijn prestaties op het veld, niet op hoe hij het doet als coach. Op dit moment is hij klaar om de nationale ploeg te helpen in de volgende twee matchen, in de vorm waarin hij nu verkeert. Hij heeft hier lang over nagedacht, ik ben blij en zal hem zo goed als mogelijk steunen in deze moeilijke beslissing.”

Over de straf van Leandro Trossard, die zijn boekje te buiten ging tegenover de fans van Club Brugge

“Leandro is een jonge kapitein en om kapitein te worden moet je dingen leren. De Belgische bond is heel duidelijk in wat kan en wat niet. Leandro heeft duidelijk een fout gemaakt, maar het viel me op dat hij heel snel zijn fout inzag. Hij liet zich meeslepen. De manier waarop hij reageerde, maakt duidelijk dat hij iemand is die we willen steunen.”

Over de eerste selectie van Hendrik Van Crombrugge

“Hendrik van Crombrugge volg ik al drie jaar. Hij is een moderne keeper en heeft me aangenaam verrast. Het is ook niet gemakkelijk om in de schaduw te staan van al onze nationale doelmannen. Het is dus een goede kans voor hem. Ik voel dat hij er klaar voor is.”

Over de ontbrekende Moussa Dembélé

“Moussa is niet opgeroepen. Hij is niet geblesseerd, hij is zich aan het aanpassen aan de Chinese competitie. Die loopt door in de zomer. We moeten hem dus wat tijd geven om zich daar te settelen. We hopen hem in de toekomst weer fit bij ons te krijgen.”

In de poule van de Rode Duivels hebben Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland allemaal drie punten, dwergstaat San Marino is puntenloos laatste.

De Schotten openden hun campagne met een verrassende 3-0 nederlaag bij Kazachstan, om vervolgens met 0-2 te winnen van San Marino. Na de tegenvallende start werd Alex McLeish (ex-Genk) ontslagen als Schots bondscoach, Steve Clarke werd maandag aangesteld als zijn opvolger. Kazachstan ging verder met 0-4 onderuit tegen Rusland.

De voorbereiding op beide interlands wordt afgetrapt op dinsdag 4 juni in het Belgian Football Center in Tubeke. Die dag is er om 17 uur een open training voor de leden van fanclub ‘1895'.

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich eind dit jaar rechtstreeks voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt. Vier landen kwalificeren zich vervolgens nog via play-offs, bepaald door de eindstand in de vier divisies van de Nations League.