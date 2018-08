Kompany blijft beschikbaar voor de Rode Duivels: "Gemotiveerder dan ooit, bij Man City en België" Redactie

22 augustus 2018

21u55

Bron: Instagram 8 Dear all, In my bio you can find the link to an interview I did on the occasion of my signing here at Manchester City, today 10 years ago. It has been a most remarkable decade and I’m truly grateful I have been able to play a small part in the rise of this beautiful club. Having lived so many unforgettable moments together with all of you, I remain humble yet very proud of what we have achieved together. Never have I enjoyed football more than I do today and I am as motivated as ever to continue to contribute to the future successes of this beautiful club. The same goes for my beloved country Belgium. Forever a blue 💙, Vincent Een foto die is geplaatst door null (@vincentkompany) op 22 aug 2018 om 18:13 CEST Rode Duivels Vincent Kompany (32) blijft beschikbaar voor de Rode Duivels, zo valt af te leiden uit een bericht dat hij zelf deelde op Instagram.

Na het WK had de centrale verdediger wat mist gespuid over zijn toekomst bij de nationale ploeg, maar net op de dag dat hij tien jaar in loondienst is bij Manchester City heeft hij daarover klaarheid geschonken. "Nooit heb ik meer van het voetbal genoten dan vandaag en ik ben gemotiveerder dan ooit om bij te dragen aan de toekomstige successen van deze schitterende club. En hetzelfde geldt voor mijn land België", klonk het onder meer in een Instagramboodschap die hij vandaag online gooide.