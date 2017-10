Kiezen tussen Neymar of Eden Hazard. Thomas Meunier weet het wel: "Hazard, zonder enige twijfel" Mike De Beck

Bron: L'Avenir, RTBF 0 Reuters/AFP Rode Duivels Thomas Meunier traint dagelijks met wereldsterren. Is het niet bij zijn club Paris Saint-Germain dan wel bij de Rode Duivels. In een interview met L'Avenir kreeg de scorende rechtsachter de keuze voorgeschoteld: Neymar (ploegmakker bij PSG) of Eden Hazard (ploegmaat bij de Rode Duivels). Meunier wist wel raad met die keuze.

"Hazard, zonder enige twijfel", is Thomas Meunier duidelijk. "Eden is een uitzonderlijke speler en dat heeft hij onlangs nog tegen Cyprus laten zien", staaft hij zijn mening. In de interland tegen Cyprus tekende Hazard nog voor twee van de vier doelpunten. "Het is een hele grote die in de loop der tijd volwassener is geworden. Hij schikt zich telkens in dienst van het collectief."



Meunier kreeg ook nog een andere vraag voorgeschoteld. Ofwel de Champions League winnen met zijn club of wereldkampioen worden met België. De man op de rechterflank moest er niet lang over nadenken. "Je eigen land, dat is iets anders. De Champions League winnen is mooi, maar winnen met je land is nog iets anders."

