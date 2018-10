Kevin Mirallas: “Ik was duizend procent zeker dat ik met de Rode Duivels mee mocht naar het WK” Redactie

31 oktober 2018

09u50

Hoewel Kevin Mirallas een bijzonder bewogen seizoen achter de rug had, koesterde de flankspeler nog hoop op een WK-selectie. De huidige speler van Fiorentina kwam uiteindelijk bedrogen uit. "Dat Martínez spelers meenam die amper hadden gespeeld, kon ik minder begrijpen", vertelt Mirallas aan Sport/Voetbalmagazine.

Het seizoen 2017-2018 verliep niet zonder slag of stoot voor Kevin Mirallas. Bij Everton pendelde hij meer dan hem lief was tussen bank en tribune. Vertrekken dus. Een uitleenbeurt in januari aan het Griekse Olympiakos bracht soelaas. Daar kreeg Mirallas wel de nodige speelminuten, maar zijn ondertussen fysiek opgelopen achterstand strooide roet in het eten. Schitteren zat er niet meteen in. Wat dan ook zijn plek in de selectie voor het WK in Rusland in gevaar bracht. “Ik was duizend procent zeker dat ik mee mocht. Omdat ik een goede relatie heb met Martínez en ook goede gesprekken met hem had. Hij had me in mijn slechte periodes ook opgeroepen”, verklaart Mirallas.

Van juni 2013 tot mei 2016 zwaaide Roberto Martínez namelijk de plak bij Everton waar hij een goede band met Mirallas opbouwde. Toch nam de bondscoach van de Rode Duivels de 31-jarige flankspeler niet op in zijn selectie. “Hij zei dat ik een moeilijk seizoen had en dat hij één of twee aanvallers thuis moest laten om de afwezigheid van sommige verdedigers op te vangen. Ik verdiende het inderdaad niet op basis van mijn seizoen. Dat hij spelers meenam die amper hadden gespeeld, kon ik moeilijker begrijpen. Er waren er die twee jaar niet werden opgeroepen en net voor het WK terugkeerden.”

Nu wil Mirallas zich weer in de gratie van de bondscoach spelen. “Omdat ik bij een nieuwe ploeg zit, heeft Martínez me gezegd dat hij me zal laten integreren bij Fiorentina. Ik hoop er snel weer top te zijn. Het is de enige manier om de aandacht van Martínez te trekken.”