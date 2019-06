Kevin De Bruyne over transfer Hazard: “Het komt wel in orde” Redactie

04 juni 2019

19u57

Bron: VTM Nieuws

Kevin de Bruyne is voor het eerst sinds het WK opnieuw bij de Rode Duivels. Na de kleine finale in Rusland sukkelde hij van de ene blessure in de andere en was nooit beschikbaar voor de duivels. Gilles De Bilde mocht voor VTM Nieuws met de speler van Manchester City meerijden naar het oefencomplex in Tubeke. Onderweg geeft hij ook zijn mening over de transfer van Eden Hazard. Volgens De Bruyne komt die wel in orde: “Als Chelsea nog iets wil krijgen voor Hazard, moeten ze hem nu laten gaan.”

Maar volgens De Bruyne blijft Hazard er zelf rustig onder en wacht hij af.

Bekijk ook:

Het interview van Gilles De Bilde met Kevin De Bruyne