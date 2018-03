Kane of Lukaku? Onze surfers hebben een (lichte) voorkeur voor de goalgetter van Tottenham NP en RN

06 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Het aftellen kan beginnen. Over exact 100 dagen gaat het WK voetbal in Rusland van start. Zou u Harry Kane of Romelu Lukaku verkiezen in de spits? In onze grote WK-enquête kon u reeds uw stem uitbrengen.

DE LAATSTE GROEPSMATCH VAN DE RODE DUIVELS IS OP 28 JUNI TEGEN ENGELAND. WELKE AANVALLER ZOU U LIEFST IN UW TEAM HEBBEN?

Marc Degryse: “Kane heeft toch wel een voorsprong op Lukaku – iets meer kwaliteit, de touwtjes zelf in handen. Lukaku is afhankelijker van wat er achter hem gebeurt. Hij trekt het spel minder naar zich toe als de aanvoer ontbreekt, en de ballen niet komen. Je zal hem ook zelden zelf de actie zien maken. Dat maakt het voor Lukaku moeilijker om in de wedstrijd te komen. Kane is completer.”