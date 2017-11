Kabasele: "Misschien niet mijn beste wedstrijd, maar ik zit nog in een leerperiode" Redactie

09u30

Bron: Belga 0 Photo News Rode Duivels Christian Kabasele versierde dinsdagavond zijn tweede basisplaats bij de Rode Duivels, die wonnen tegen Japan met 1-0, en blikt tevreden terug. "We hebben niet veel kansen gegeven aan de Japanners", zegt de 26-jarige centrale verdediger. "Over het algemeen hebben we het goed aangepakt."

Kabasele speelde naast Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen, een trio dat nog nooit eerder samenspeelde. "Het was duidelijk dat er een kleine aanpassingsperiode nodig was en dat er bepaalde bewegingen waren die we moesten bestuderen. De aanvallen van de Japanners waren snel, sterk en technisch, maar we hebben ze niet te veel kansen gegeven", zegt Kabasele. "Natuurlijk moet er wel nog geschaafd worden aan een aantal details. Er waren goede en minder goede dingen. Het was misschien niet mijn beste wedstrijd van het seizoen, maar ik zit nog in een leerperiode. Het is in wedstrijden als deze dat je leert."

Japan was "net als Mexico een interessante tegenstander", klinkt het voorts. "We kunnen van beide wedstrijden leren, wat we niet hadden kunnen doen tegen een gemakkelijkere tegenstander."

Axel Witsel vond het vooral belangrijk om de laatste match van 2017 "op een goede noot te eindigen". "We hebben niet veel kansen gehad, maar zijn er wel in geslaagd om te scoren", zegt de middenvelder. "We hebben niet veel aan de Japanners overgelaten. We hadden de match onder controle. Volgens mij verliep de balcirculatie vandaag vlot."