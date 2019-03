Jubilaris Hazard aan het feest: Rode Duivels kennen niet de minste moeite met Cyprus Manu Henry

24 maart 2019

22u33 25 Cyprus CYP CYP 0 einde 2 BEL BEL België Rode Duivels Wie o wie gunt het hem niet? In zijn 100ste interland loodste jubilaris Eden Hazard de Rode Duivels voorbij een machteloos Cyprus (0-2). Gezondheidswandeling in een winderig Nicosia.

De immer goedlachse kapitein effende na tien minuten het pad met een harde plaatsbal. Zijn 30ste treffer in het shirt van de Duivels - nummer vijf tegen Cyprus, zijn favoriete doelwit. Op geen enkel moment had je het gevoel dat het in Nicosia zou foutlopen. Het klasseverschil was immens, al lag het tempo nooit hoog. Batshuayi verdubbelde nog voor minuut 18 verstreken was. Pardo, de Cypriotische doelman met Belgische roots, werd fijntjes omspeeld. De afwerking was vervolgens een koud kunstje voor ‘Batsman’, gevolgd door een brede glimlach - ‘t deed hem deugd. Ook zijn cijfers ogen overigens fraai: Batshuayi zit aan 13 stuks in 25 interlands.

Niet de minste moeite kenden Hazard en co met de Cyprioten, die 90 minuten lang met man en macht alléén aan verdedigen dachten. België sluit het tweeluik Rusland-Cyprus, ondanks een waslijst afwezigen, dus overtuigend af. Na twee speeldagen pronken de Belgen waar ze thuishoren in groep I: helemaal bovenaan.