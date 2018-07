Journalist die stelde dat Duivels nooit halve finale zouden halen keert z’n kar volledig, maar "nooit nog op vakantie naar België" TLB

08 juli 2018

20u07 0 Rode Duivels 't Kan verkeren. Na de groepswedstrijd tegen Tunesië was de Nederlandse voetbaljournalist Valentijn Driessen nog bikkelhard voor de Rode Duivels. De halve finale of de finale halen zou nooit lukken, stelde de reporter van de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ toen. Maar de Duivels zitten wel degelijk in de halve finale en Driessen stelde zijn mening ook helemaal bij. "Nu gaan ze het halen", zei Driessen tegen Jan Boskamp.

"De Belgen een halve finale of finale? Ja, dan denken ze helemaal verkeerd. Of ze hebben weinig verstand van voetbal. Als deze ploeg tegen een goede aanval komt te spelen, dan gaan ze heel veel goals incasseren. Tunesië scoorde er ook twee. Die scoren nooit op een WK." De vlijmscherpe woorden van Driessen waren er niet naast, op 23 juni. Maar nu, twee weken en drie Duivelse WK-matchen laten, is de Nederlander op zijn stappen moeten terugkeren.

"Valentijn, wat vond je van de Belgen?", vroeg Boskamp aan zijn landgenoot. De reactie van Driessen loog er niet om. "Finale. Nou gaan ze het halen. Ze hebben zich te pletter gewerkt. Belgen vinden het duidelijk niet prettig als je kritisch bent. Of ik nog met vakantie zou gaan naar België? Neen, dat niet. Ik zou er snel door rijden, als ze me al laten passeren."

Boskamp en Driessen na de zege van de Rode Duivels tegen Brazilië:

Driessen na Belgische zege tegen Tunesië: