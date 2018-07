José Mourinho spaart Rode Duivels niet: "Op Eden Hazard na, verstopten ze zich na de 1-0. Belgen moeten naar huis gaan met een slecht gevoel" Hans Op de Beeck

11 juli 2018

13u32 72 Rode Duivels José Mourinho sprak na Frankrijk - België als WK-analist voor de staatszender Russia Today duidelijke taal. Op Eden Hazard na, is de Portugese trainer van Manchester United hard voor onze Duivels en zeker onze spelers met topstatus. "Toen het er echt om deed, gaven ze niet thuis."

"Mijn gevoel van tijdens de rust klopte", opende 'The Special One'. "Eén goal zou het verschil maken en de fysionomie van de match veranderen: België dat na de 1-0 meer initiatief nam en zo aan Frankrijk ruimte gaf om te counteren." Mourinho spaarde onze Rode Duivels niet. "Ik denk en vind dat de Belgen naar huis moeten gaan met een slecht gevoel. Ze konden en moesten meer doen. Hazard niet - hij probeerde echt alles. Maar vele anderen verstopten zich in de laatste 25 minuten. Dat zijn spelers die veel beter kunnen dan dit. Ze waren er vanavond niet 'on the big occasion' (op het hoogste platform toen het erom spande, nvdr).

Lof had Mourinho wel voor 'Les Bleus'. "Frankrijk van zijn kant was goed in de basiselementen van het voetbal: ze verdedigden goed, ze speelden compact. Na die goal controleerden ze. Varane (die Mourinho als trainer van Real nog naar Madrid haalde, nvdr) speelde een fantastische wedstrijd. Ik zag ook een goeie Pogba, een héél goeie. Bijzonder volwassen zoals hij speelde. Prima in balbezit en altijd controlerend. Toen Giroud eruit ging voor Nzonzi (in minuut 85, nvdr), kreeg Pogba meer ruimte en ook dat vulde hij perfect in. Deed geen fantasietjes, maar hield de bal uit de gevaarlijke ruimtes en zorgde bijna voor een assist voor Griezmann."

Achterover geblazen werd Mourinho niet door de finale 'avant la lettre'. "Het was een goeie match, zeker rekening houdend met de emoties rond een halve finale. Maar het was zeker ook niets speciaal. En uiteindelijk konden we nu nog naar verlengingen aan het kijken zijn: het had zomaar ook 1-1 of 0-0 kunnen zijn. Het ging natuurlijk ooit een match met veel goals zijn en dan is het typerend dat een stilstaande fase beslist. Umtiti viel de ruimte tussen Fellaini en Witsel prima aan - Courtois was kansloos."

"Weet je, op zo'n WK is het met die opeenvolging van matchen moeilijk om intensief te trainen. Wat je dan tijdens zo'n herstelsessie wel perfect kan doen, is trainen op tactiek of stilstaande fases. Zo word je sterker en gevaarlijker op dat laatste - daar was die goal van Umtiti het beste bewijs van. Al blijft ook vooral de kwaliteit van de corner belangrijk. Die was hier prima (van Griezmann, nvdr)", aldus Mourinho, die ook nog een mooi compliment in huis had voor Courtois. "Zijn save op die poging van Tolisso diep in blessuretijd was de beste van de match - nog beter dan die van Lloris op Alderweireld. Om voor iemand van twee meter daar met zijn linkerhand naartoe te gaan, chapeau."