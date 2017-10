Jordan Lukaku valt uit bij Rode Duivels, Kabasele is zijn vervanger RN

11u13 0 Photo News Rode Duivels Jordan Lukaku liep gisteren een hamstringblessure op tijdens de training en moet daardoor verstek geven voor de komende interlands tegen Bosnië-Herzegovina (zaterdag 18 uur) en Cyprus (dinsdag 20u45). Christian Kabasele wordt door bondscoach Roberto Martìnez opgetrommeld als de vervanger voor de linksback van Lazio.

Christian Kabasele werkt momenteel nog een training af bij Watford en zal de spelersgroep pas later vervoegen. De gewezen verdediger van onder meer Racing Genk stond de laatste vijf Premier League-wedstrijden in de basis van 'The Hornets'. Watford staat momenteel op een knappe achtste plek in de hoogste Engelse voetbalklasse, slechts twee punten achter Tottenham, de nummer drie in het klassement.

¿ @J_Lukaku94 out (hamstring) voor #BIHBEL & #BELCYP na blessure gisteren op training. @ChrisKabasele27 komt bij de groep. #RoadtoRussia ¿¿¿¿ pic.twitter.com/o1m9yXcATd BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link