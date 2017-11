Jonge Hazard speelt net als tegen Cyprus 90 minuten, maar... Thorgan kan niet bevestigen Tomas Taecke

22u50 0 Photo News Rode Duivels Neen, een herhaling van zijn glansprestatie tegen Cyprus zat er niet in voor Thorgan Hazard (24). De jongere broer van Eden wordt tegenwoordig dan wel serieuzer genomen, maar tegen Japan kon hij niet bevestigen. Een gemiste kans.

Geen Eden, wel Thorgan Hazard aan de aftrap tegen Japan. Samen met Mertens speelde de buitenspeler van Borussia Mönchengladbach in steun van Lukaku, met zijn drietjes tegenover de viermansdefensie van de Aziatische tegenstander. Hazard begon behoorlijk aan zijn achtste A-interland, met het nodige vertrouwen ruim één maand na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus (4-0) waarin voor hem een glansrol was weggelegd. Sindsdien wordt de 24-jarige Thorgan serieuzer genomen. Als interessante wisselspeler in het aanvallende compartiment, als kandidaat voor speelminuten in Rusland. Maar de plaatsjes zijn duur... en dus moet Thorgan het van dat soort matchen als die tegen Japan hebben - als de kans zich voordoet, moet hij het dan ook laten zien.

Hazard, in goeie doen bij Gladbach, begon niet slecht aan de partij. De aanvaller combineerde vlot mee, zowel hangend op rechts als in de as van het veld. Alleen kreeg zijn flinke start geen gevolg: enkele keren balverlies en steeds minder nadrukkelijk aanwezig. Eén keer kwam Thorgan vanop links oog in oog met doelman Kawashima, maar treuzelde hij te lang om de wenkende kans te verzilveren.

Na de rust was er weinig beterschap voor Hazard, al hielp het niet dat de Duivels er niet meteen een goeie oefenpot van maakten. Thorgan slaagde er niet in te doen wat Chadli een kwartier voor inrukken wel deed, namelijk Lukaku met een knappe individuele actie op weg zetten naar het openingsdoelpunt. In de absolute slotfase lukte hij bijna nog een assist op Origi, maar die miste. Het rapport van Hazard wat betreft zijn achtste interland is niet overtuigend, al hoeft dat ook niet al te veel te betekenen. De broer van Eden liet maar weinig zien, maar staat eind 2017 toch een pak hoger op de ladder dan bij de start van de campagne richting het WK in Rusland.

Photo News

BELGA