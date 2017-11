Jonge Duivels U17 naar eliteronde na zege tegen Zwitserland Redactie

13u11

Twee jaar geleden behaalden de U17 brons op het WK. Rode Duivels De Belgische U17 heeft de eerste kwalificatieronde voor het EK 2018 afgesloten met groepswinst. In Malta de jonge Duivels versloegen Zwitserland met 2-0 in het laatste duel in voorrondegroep 1.

Beide landen waren na een 6 op 6 uit de eerste twee duels al zeker van kwalificatie voor de eliteronde (de laatste kwalificatieronde). België klopte eerst gastland Malta (3-1) en vervolgens Noord-Ierland (3-0). De Noord-Ieren versloegen woensdag Malta in de andere groepsmatch met 1-0.

Voor het team van bondscoach Thierry Siquet scoorde Laurens Symons na 37 minuten de openingstreffer. Meteen na de pauze verdubbelde Halim Timassi de voorsprong.

België en Zwitserland stoten dus door naar de eliteronde. In het voorjaar van 2018 strijden 32 landen in vier poules om een EK-ticket. De groepswinnaars en de zeven beste tweedes mogen naar het EK in Engeland, dat automatisch geplaatst is. Het toernooi wordt van 4 tot 20 mei georganiseerd.

UEFA/KBVB Bondscoach Thierry Siquet