Jonge Duivels sneuvelen tegen Italië in halve finale EK U17 JP/LPB

17 mei 2018

15u45 5 Rode Duivels De Belgische nationale ploeg bij de U17 is uitgeschakeld in de halve finales op het EK. De jonge Duivels moesten met 2-1 de duimen leggen tegen Italië.

België kende een moeizame eerste helft tegen de 'azzurri'. De jonge Belgen hadden het in het wedstrijdbegin moeilijk om de bal in de ploeg te houden. De Italianen daarentegen zorgde meteen voor dreiging met een grote kans voor Vergani, maar doelman Shinton (Club Brugge) hield België recht met een uitstekende redding. Naargelang de minuten wegtikten, kantelde de wedstrijd steeds meer in het voordeel van Italië, wat leidde tot een doelpunt. Emmanuel Gyabuaa trapte Italië in de 31ste minuut op voorsprong. Ook na het doelpunt bleef Italië de gevaarlijkste ploeg met enkele uitstekende kansen.

De Belgen begonnen sterk aan de tweede helft, wat meteen resulteerde in enkele prima mogelijkheden voor Sierra en Vandermeulen. Italië bleef net als in de eerste helft hoog druk zetten, maar het contrast met het wedstrijdbeeld was groot. België was baas in het eerste kwartier na de pauze. Het overwicht van de jonge Duivels werd beloond met een doelpunt. Vertessen rondde een snelle tegenaanval af. Niet veel later kreeg België echter het deksel op de neus. Vergani scoorde uit het niets een prachtig doelpunt. Een zware opdoffer voor de Belgen, die in de slotfase niet meer konden terugslaan.

Het team van bondscoach Thierry Siquet stoomde met een 9 op 9 doorheen de groepsfase, na zeges tegen Ierland (2-0), Bosnië-Herzegovina (4-0) en Denemarken (1-0). In de kwartfinale werd ook titelhouder Spanje met een 2-1-zege onder de knoet gehouden. De video met de goals van de wedstrijd vindt u hieronder.

Voor de Belgische U17 was het de tweede halve finale op een EK in drie jaar tijd. In 2015 bereikte de lichting-1998 onder de hoede van bondscoach Bob Browaeys de halve finale in Bulgarije. Daarin sneuvelden ze tegen topfavoriet Frankrijk na een dramatische penaltyreeks, waarin de Belgen liefst vier elfmeters misten. Nu bleek dus ook Italië te sterk bij de laatste vier.

Met acht spelers is Anderlecht in de huidige kern het best vertegenwoordigd. Wij stellen ze hieronder even aan u voor.

De 21 jonge Duivels bij de U17:

