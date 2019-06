Johan Walem wil niet te veel wijzigen voor slotduel: “Zullen opnieuw top moeten zijn” LPB

21 juni 2019

18u21 0 Belgisch voetbal De laatste groepswedstrijd op het EK voor beloften is voor bondscoach Johan Walem veruit de meest speciale. Walem was als speler vijf seizoenen actief in Italië en heeft er nog veel goede contacten. Hij beseft echter dat hij zaterdag geen geschenken moet verwachten.

"Tegen Spanje moesten we top zijn om punten te pakken, tegen Italië zullen we dat misschien nog meer moeten zijn", keek Walem vooruit. "Het zal fysiek een heel zware wedstrijd worden. De Italianen zijn zowel individueel als collectief erg sterk en hebben ook nog een gezonde agressiviteit binnen het team. Voorin is er veel snelheid met jongens als Kean en Chiesa. Vooral die laatste speler is me opgevallen, een echte topper. Samengevat: deze ploeg heeft alles om het ver te brengen. Dat hebben ze ook getoond in de openingsmatch tegen Spanje. Toen gingen ze fysiek nog over de tegenstander heen. Dat bewijst dat we echt met topspelers te maken hebben."

Door de zege van Polen woensdag tegen Italië behielden de Jonge Duivels een waterkansje op kwalificatie voor een eventuele barragewedstrijd, of zelfs de halve finale. "Maar dat maakt voor de wedstrijdvoorbereiding niets uit", aldus Walem. "We volgen het Italiaanse team al maanden aan een stuk. We hebben ook hun eerste twee duels goed bestudeerd. We weten hoe sterk ze zijn. We zullen net als tegen Spanje op onze top moeten zijn. Maar de jongens zijn er klaar voor. Ze willen nog iets neerzetten in die laatste partij. Ik ben niet van plan de hele ploeg te wisselen, maar ik moet wel nog kijken of iedereen honderd procent fit is. Het wordt voor de jongens een prachtige afsluiter voor een vol stadion. Niemand hoeft gestresseerd te zijn. We zijn Belgische ambassadeurs en hebben de mooiste job ter wereld."

"Het belangrijkste dat we van dit toernooi zullen meenemen, is ervaring", besloot Walem. "Het is natuurlijk niet leuk om te verliezen, maar het maakt deel uit van het proces van een beloftenteam. We spelen hier op het hoogste niveau in Europa. En dat zonder enkele belangrijke spelers. Het Belgische voetbal moet op bepaalde vlakken nog groeien, maar uiteindelijk is de conclusie toch positief. Ook voor mij als coach was het een eerste ervaring op dit niveau. Ik heb veel plezier gehad en hoop dat zaterdag nog eens te hebben.”

Meer over Walem

sport

sportdiscipline

voetbal

Spanje

Italië