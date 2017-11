Japanners vinden kleedkamer in Jan Breydel veel te klein en bedenken daar deze simpele oplossing voor MDB

Voor het eerst in lange tijd weken de Rode Duivels nog een keer uit naar het Jan Breydel-stadion in Brugge en dat hebben de Japanners geweten. De bezoekers vonden dat hun kleedkamer veel te klein was waarop ze voor de wedstrijd simpelweg de gang gingen opzoeken. Het leverde onderstaande bizarre beelden op.

#BELJAP : Vestiaires trop petits ? Pas de problème ➡️ échauffement dans le couloir pour l'équipe japonaise ⚽️ @JFA @BelRedDevils pic.twitter.com/79rvt2zfpm RTBF Sport(@ RTBFsport) link