Jan Vertonghen valt uit met verzwikte enkel, scan moet uitwijzen hoe lang hij out is

05 mei 2018

Het was even schrikken toen Jan Vertonghen aan het slot van de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-0-verlies) geblesseerd naar de kant moest. De Belgische recordinternational ging al hinkend naar de zijlijn en intussen is duidelijk dat hij zijn enkel heeft verzwikt. Maandag volgt een scan die de ernst van de blessure moet aangeven, maar aangezien hij op eigen kracht nog van het veld kon, lijkt de schade mee te vallen. Het WK komt dus normaal gesproken niet in gevaar.

