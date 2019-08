Jan Vertonghen met blauw oog op de bank, Martínez moet weer puzzelen Kristof Terreur

26 augustus 2019

06u12 0 Rode Duivels De ene ligt voor de elfendertigste keer in de lappenmand, de andere speelde sinds 5 augustus geen seconde meer. Vincent Kompany is weken out, maar in een EK-jaar krijgt bondscoach Roberto Martínez er mogelijk een zorgenkind bij: Jan Vertonghen, bankzitter bij Tottenham. Dat wordt weer puzzelen.

De aandachtige kijker had het gespot. Toen de camera een kwartier voor tijd, bij een 0-1-achterstand voor Spurs, inzoomde op Jan Vertonghen, kon je niet langs de bloeduitstorting onder zijn oog kijken. Een blauw ket die hij deze week opliep op training - niet de reden waarom hij op de bank zit. Daar poost hij al een tijdje. Sinds de laatste oefenmatch, op 5 augustus tegen Inter, is hij zijn basisplaats bij Tottenham kwijt. Op de eerste speeldag zette Mauricio Pochettino hem zelfs in de tribune.

Een verbanning die toen tot de wildste theorieën leidde. De trainer heeft zijn reden en houdt die voor zich. Laat ze maar raden. Ook binnen de spelersgroep, waar ze de soms onverklaarbare zetten van Pochettino ondertussen gewoon zijn. Binnen Spurs werden na de eerste speeldag Vertonghens fysieke waarden die de club dagelijks opvolgt aangehaald als verklaring.

Vreemd

Toby Alderweireld zat ooit na zijn zware hamstringblessure in een gelijkaardige situatie. Omdat hij in een fitnesstest en tijdens andere specifieke oefeningen niet dezelfde cijfers haalde als voor zijn kwetsuur, weerde zijn trainer hem maanden uit de ploeg. Toeval of niet viel die verwijdering nadat contractonderhandelingen waren afgesprongen.

Ook toen liet Pochettino nooit het achterste van zijn tong zien. Typisch Poch. Een mysterie. “De spelers die niet speelden, zijn altijd de beste”, zei hij gisteren vol ironie na de verrassende nederlaag tegen Newcastle en een defensieve inschattingsfout van Vertonghens concurrent Sanchez. De voorbije twee jaar prees de coach onze landgenoot als een van zijn fitste spelers ooit: “Hij rent als een twintiger. Hij is als mijn nieuwe hond. Hij kan spelen tot zijn veertigste.” Vreemd.

Vertonghen is er nu 32, ligt nog slechts tien maanden onder contract en verkeert voor het eerst in zeven jaar bij Spurs in deze penibele situatie. Nooit zat hij twee matchen op rij als ongebruikte invaller op de bank, laat staan in de tribune - enkel interim Tim Sherwood weerde hem in 2014 na een blessure en een dispuut uit de kern. SuperJan kon gisteren op de bank nog lachen. Maar lang hoeft dit niet meer te duren.

Wie?

Roberto Martínez hoopt met hem mee. Verdedigers hebben doorgaans weinig ritme nodig, zo bewees Thomas Vermaelen ook op het EK in 2016, maar liever ziet de bondscoach hem vaker spelen. Sowieso zit Vertonghen in de selectie voor San Marino en Schotland. Samen met Toby Alderweireld - wel basisspeler ondanks nog maar een jaar contract - zal hij achterin spelen.

Wie de derde verdediger wordt, valt af te wachten. Breed is zijn keuze achterin niet. Vincent Kompany is weken out en onbeschikbaar voor de interlands. Vermaelen speelde drie matchen op rij probleemloos bij zijn nieuwe werkgever, het Japanse Vissel Kobe. Jason Denayer is aanvoerder en sterkhouder bij Lyon. Dedryck Boyata kwam nog niet in actie bij Hertha door een aanhoudend hamstringprobleem. Christian Kabasele is al maanden bankzitter bij Watford. Brandon Mechele sukkelt met een kniekwaal. Bjorn Engels had de voorbije drie jaar geen enkel contact met Martínez, maar startte sterk aan de Premier League. Hij klopt aan.