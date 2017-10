Jan evenaart Jan, Jan imiteert Jan en straffe records voor Duivels: vaststellingen na doldwaze avond in Bosnië Thomas Lissens

22u06 0 PHOTO NEWS Rode Duivels 3-4. Zeven goals werden er vanavond gescoord in Sarajevo en vier daarvan kwamen van een Belgische voet. Meunier opende de score en daarna troffen ook Batshuayi, Vertonghen en Carrasco raak. Dat Vertonghen zij 96ste interland speelde en zo recordinternational Jan Ceulemans evenaarde, weet u ondertussen wel. Maar er zijn nog enkele opvallende vaststellingen te doen na een knotsgek avondje in Bosnië.

Vertonghen evenaart en imiteert Ceulemans met goal in recordmatch

Jan Vertonghen mag zich na vanavond de Belgische recordinternational noemen. Minstens tot dinsdag moet hij die titel wel nog delen met Jan Ceulemans, die zich op 8 juni 1989 tot recordinternational kroonde. 'Caje' scoorde toen in de 0-2-zege tegen Canada. En scoren, dat deed Jan Vertonghen dus ook in zijn recordmatch. De verdediger van Tottenham Hotspur ging bij de 2-1 van Bosnië allerminst vrijuit, maar in de tweede helft zette hij zijn fout recht door de 2-3 in doel te knallen. Jan Vertonghen evenaarde zo niet alleen Jan Ceulemans, hij imiteerde hem ook.

Vertonghen scoort met rechts

In de 68ste minuut zette Vertonghen zijn naam op het scorebord. En de 48ste treffer uit de profloopbaan was voor de gelegenheid eens niet het resultaat van een verschroeiende streep met zijn linker. Vertonghen stond op de goede plaats om een hoekschop in doel te verlengen met zijn ...rechter. Carrasco miste eerst zijn poging, maar aan de tweede paal kon Vertonghen toch nog scoren. Het was pas zijn vierde goal ooit met rechts.



Vertonghen lijkt ook enkel nog te kunnen scoren voor de nationale ploeg. Zijn laatste goal in clubverband dateert van 17 januari 2015, toen hij met Tottenham in de Premier League tegen Sunderland speelde.

Meunier meest beslissende Rode Duivel

Ook Thomas Meunier doet het uitstekend in deze WK-kwalificatiecampagne. De rechtsachter heeft tijdens de voorrondes op de WK in Rusland al een voet in twaalf doelpunten van de nationale ploeg. Daarmee is de speler van Paris Saint-Germain de meest beslissende Duivel. Romelu Lukaku en Dries Mertens hadden al een aandeel in elf goals in de huidige campagne. Meunier scoorde vijf keer en gaf zeven assists.

Doelpuntenrecord is bijna binnen

De Rode Duivels scoorden nu al 39 keer in deze WK-kwalificatiecampagne. 39 goals in negen matchen, het is een indrukwekkend gemiddelde en ook een record in een Europese WK-kwalificatiecampagne. Het vorige record was 37 goals en stond op naam van Roemenië. In aanloop naar het WK in 1998 in Frankrijk troffen de Roemenen in tien kwalificatiematchen 37 keer raak, Gheorge Hagi was er de sterke man. De Roemenen wonnen hun kwalificatiepoule met 28 op 30 voor Ierland en Litouwen. Tegen dwergstaat Liechtenstein maakte Roemenië telkens acht goals. Een garantie op een succesvol eindtoernooi is een doelpuntenfestival overigens niet. Roemenië sneuvelde al in de achtste finale tegen Kroatië. De Duivels voelen wel de hete adem van de Duitsers en de Spanjaarden in hun nek. Zij maakten tot dusver al respectievelijk 38 en 35 doelpunten in de huidige campagne.

Eerste keer in zes jaar dat Duivels twee goals slikken in één helft

Het was bijna dag op dag zes jaar geleden dat de Rode Duivels nog eens twee goals in één helft van een kwalificatiematch slikten. De vorige keer was op 11 oktober 2011 in Duitsland (3-1, 2-0 bij de rust): 30' Özil 1-0, 33' Schürrle 2-0), 48' Gomez 3-0, 86' Fellaini 3-1. Vandaag waren Medunjanin en Visca de boemannen van dienst.

Medunjanin maakte de 1-1.

12 matchen ongeslagen: nooit deden Belgen beter

De Rode Duivels bleven vanavond voor de twaalfde keer op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van 1 september 2016 tegen Spanje (0-2). Onder Guy Thys/Walter Meeuws (in 1988-1989) en Georges Leekens (in 2010-2011) speelden de Belgen elf matchen op rij zonder er eentje te verliezen, maar die records verhuizen na vanavond dus naar de vuilnisbak.