Italiaan Paolo Mazzoleni fluit België - Mexico Redactie

18u37

Bron: belga 2 photonews Paolo Mazzoleni.

De Italiaan Paolo Mazzoleni moet morgenavond in het Koning Boudewijnstadion de oefeninterland tussen de Rode Duivels en Mexico in goede banen leiden. De 43-jarige Mazzoleni is sinds 2011 op het internationale toneel actief. In 2016 floot hij al een oefeninterland van de Rode Duivels in Zwitserland (1-2). Dit seizoen was hij scheidsrechter bij de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tussen Club Brugge en Basaksehir (3-3).