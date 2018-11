Israëliër die Tottenham-Anderlecht en Sassuolo-Genk floot moet België-IJsland in goede banen leiden MH

13 november 2018

13u14

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Israëliër Orel Grinfeld is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen België en IJsland van donderdagavond op de voorlaatste speeldag in groep 2 van de A-divisie in de UEFA Nations League.

De 37-jarige Grinfeld leidde nooit eerder een wedstrijd van de Rode Duivels. Eind 2016 was hij wel de referee toen Racing Genk in de groepsfase van de Europa League met 0-2 ging winnen op bezoek bij het Italiaanse Sassuolo. Een jaar eerder zag hij Anderlecht met 2-1 verliezen bij Tottenham Hotspur.

Na het duel met IJsland volgt voor de Duivels nog de verplaatsing naar Zwitserland. De Zwitsers hebben momenteel in de groep evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller. Als de Rode Duivels eerst van IJsland winnen, hebben ze drie dagen later in Luzern altijd genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil, is de kwalificatie in bepaalde scenario's nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel.