Is Roberto Martínez straks weer een assistent kwijt? Aston Villa wil onderhandelen met Thierry Henry Kristof Terreur in Engeland

07 oktober 2018

06u12

Bron: HLNinEngeland 0 Rode Duivels De eerste aftastende gesprekken hebben plaatsgevonden. Bij de Belgische bond zeggen ze nog niet te zijn gecontacteerd, maar Thierry Henry, assistent-coach bij de Rode Duivels, is kandidaat-trainer bij Engelse tweedeklasser Aston Villa.

Liefst had Aston Villa een ervaren man binnengehaald als opvolger voor de ontslagen Steve Bruce. Een innovatieve coach met bij voorkeur ervaring in de Premier League en de Championship of in Europa. Maar omdat er op de markt weinig trainers beschikbaar zijn die binnen dat profiel passen, bewandelt Villa ondertussen andere pistes. De meeste voorname op de lijst: Thierry Henry (41). Als voetballer een van de besten die ooit in de Premier League rondliepen, als trainer nog een onbeschreven blad. Een sexy naam ook die de traditieclub mogelijk hipper kan maken.

De nieuwe eigenaars van Aston Villa, Nassef Sawiris and Wes Edens, beschouwen de Fransman als een interessante kandidaat. Ook in juli, na de overname van de club lag zijn naam al eens op tafel, maar na een ultiem gesprek beslisten ze toen toch door te gaan met Bruce. De Arsenallegende is ervan overtuigd dat, als hij instemt, hij de nieuwe trainer van Aston Villa zal worden, maar hij neemt ook een eisenpakket mee naar de onderhandelingstafel. Zo zou hij duidelijkheid willen hebben over het transferbudget in januari. Met de huidige kern denkt hij dat promotie geen simpele opdracht wordt.

CEO Christian Purslow leidt de zoektocht naar en zou volgende week meer duidelijkheid willen hebben. Ook Rui Faria, ex-assistent van Jose Mourinho, staat op de lijst. Hij werd aangebracht door Jorge Mendes, supermakelaar die sinds kort ook bij Villa een voet tussen de deur heeft. Hij pusht voor zijn poulain.

Roberto Martínez ontkende vrijdag op zijn persconferentie dat er contacten zouden zijn geweest tussen de bond en Villa, maar hij kent ook de ambities van zijn assistent. Henry liet na het WK zijn analistenjob van vijf miljoen euro per jaar bij Sky Sports varen om zich volledig op het trainerschap te concentreren. In afwachting van een interessante aanbieding hield hij ook de Belgische bond lang af. Vorige zomer sprak hij onder andere met Bordeaux, maar die onderhandelingen sprongen af. Uiteindelijk werd Henry eind augustus bevestigd als T2 van de Rode Duivels. Maar voor hoelang?

Na het WK zag Martínez ook al eerste assistent Graeme Jones vertrekken naar de Championship. Hij is veldcoach bij West Bromwich Albion, grote rivaal van Aston Villa.