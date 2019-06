Is een kappersbezoek het geheim van uitblinker Dries Mertens? VDVJ

09 juni 2019

11u23 0 Rode Duivels Blondes have more fun - Dries Mertens kan erover meespreken. Een jaar nadat de aanvaller op het WK verraste met een blonde haarsnit deed hij dat gisteren opnieuw. Met hetzelfde resultaat: een glansprestatie.

Opvallen deed hij. In de eerste plaats met een uitstekende prestatie. Mertens was de beste Duivel tegen Kazachstan. Na elf minuten opende de Napoli-vedette de score met afgeweken schot, vervolgens bood hij Castagne en Lukaku - via de paal - de overige doelpunten aan. Drie keer beslissend. Het was van de demonstratie tegen Gibraltar in 2017 geleden dat Mertens daarin slaagde bij de nationale ploeg.

De aandacht trekken deed Mertens eveneens met zijn nieuwe haarsnit. De Leuvenaar vierde zijn treffer zelfs door met zijn hand door zijn blondgeverfde haren te wrijven. Een bekend beeld, want net geen jaar geleden deed Mertens dat al in de openingswedstrijd van WK. Toen brak hij tegen Panama de ban met een wereldgoal. “Er wordt maar één keer om de vier jaar een wereldkampioenschap gespeeld”, lachte Dries Mertens toen, gevraagd naar zijn blonde haren. “En daarom wilde ik op dit toernooi eens iets anders met mijn kapsel doen. Altijd hetzelfde is toch maar saai, niet? Dus wilde ik mijn haar laten blonderen. Alleen had ik niet verwacht dat het resultaat zo geel zou zijn (lacht).”

Ook dit keer bracht de zomercoupe - nu wel iets minder geel - van Mertens geluk. Voor de camera's van VTM blikte de aanvaller terug op zijn geslaagde avond. “Kazachstan is geen goede tegenstander. We moesten gewoon winnen en klaar. Maar we hadden er wel zin in, hoor. Dat toonden we zeker in de eerste twintig minuten.” Zou hij voor de match tegen Schotland opnieuw naar de kapper gaan?

Blondes have more fun! 🇧🇪 #REDTOGETHER pic.twitter.com/pJHXjnwESZ Dries Mertens(@ dries_mertens14) link