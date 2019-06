Intussen eentje meer, maar Eden Hazard wordt nog in bloemetjes gezet voor 100ste cap GVS

08 juni 2019

21u06 0

Eden Hazard werd voor het EK-kwalificatieduel tegen Kazachstan in de bloemetjes gezet.. De kersverse Galáctico verzamelde in maart tegen Cyprus zijn 100ste cap voor de nationale ploeg en vandaag werd hij daarvoor gehuldigd. Intussen zit Eden dus aan match nummer 101, maar thuis een feestje bouwen is altijd fijner.

De aanvoerder van de Duivels kreeg onder luid applaus het petje (cap) dat voorbehouden is voor spelers die de kaap van honderd interlands ronden, in aanwezigheid van zijn ouders en zijn broers. De fans zwaaiden met vlaggetjes met daarop een afbeelding van Hazard en de tekst ‘Thank you captain’. Er was ook een tifo te zien, met daarbij de tekst: ‘Eden, just like the heroes of our childhood. We all need a hero.’ Daarnaast kreeg de kersverse Real Madrid-aanwinst ook nog een aandenken van bondsvoorzitter Gérard Linard. De aanvoerder zelf trakteerde zaterdagavond de eerste duizend aanwezige fans voor de aftrap op bier en cola.

Fun fact: de smaakmaker maakte zijn allereerste doelpunt voor België tegen... Kazachstan.