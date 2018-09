INTERACTIEVE KAART. Rode Duivels voor 400ste uitmatch uit geschiedenis: ontdek hier waar de voorbije 399 verplaatsingen werden afgewerkt JSe/TT/YP

07 september 2018

06u00 0

De oefenwedstrijd van de Rode Duivels in Schotland vanavond is meteen de 400ste uitmatch in de geschiedenis van onze nationale ploeg. De Franse hoofdstad Parijs werd (weliswaar in verschillende stadions) met 35 wedstrijden tot dusver het vaakst aangedaan, goed voor 9 overwinningen, 14 nederlagen en 12 gelijke spelen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat ook wedstrijden op EK's en WK's in kaart werden gebracht, dus de tegenstander hoefde niet per se telkens Frankrijk te zijn.

De Nederlandse hoofdstad Amsterdam werd een keer minder (34 keer) bezocht in het kader van een interland, Rotterdam volgt met 24 bezoekjes als derde in de ranglijst. In totaal kwam onze nationale ploeg al in verschillende 149 steden aan de bak.

Hieronder op de interactieve kaarten ontdekt u meer details over de Duivelse verplaatsingen: