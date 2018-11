In de voetsporen van Pelé, Rensenbrink en Platini: Zwitser die Rode Duivels met hattrick nekte vorig jaar nog uitgefloten door eigen publiek Mike De Beck & Johan Serkijn

19 november 2018

14u20 0 Rode Duivels Haris Seferovic heeft er een bewogen jaar opzitten. Vorig jaar werd de Zwitser voor eigen publiek, in de laatste WK-kwalificatiewedstrijd, uitgefloten en droop hij in tranen af. Waarna de 26-jarige spits in Rusland zijn basisplek verloor. Gisteren snoerde Seferovic zijn criticasters de mond met zijn hattrick tegen de Rode Duivels. De aanvaller van Benfica trapte zich zo in een illuster rijtje, want ook Pelé, Rob Rensenbrink en Michel Platini maakten in het verleden al een hattrick tegen België.

Pelé, Rob Rensenbrink, Michel Platini, Zbigniew Boniek, Igor Belanov... Haris Seferovic vertoeft in fraai gezelschap na zijn hattrick in de Swissporarena. Redder des vaderlands gisterenavond, want met zijn hattrick trok hij Zwitserland mee over de streep. Richting eindstrijd in de Nations League. “Zo’n wedstrijd heb ik nog nooit meegemaakt”, glunderde Seferovic in Luzern. Bijna exact een jaar geleden zag de wereld er nochtans helemaal anders uit voor de huidige spits van Benfica. Ondanks de kwalificatie voor het WK in Rusland, was Seferovic tijdens het scoreloos gelijkspel tegen Noord-Ierland de gebeten hond bij de Zwitserse supporters. Hun aanvaller had namelijk flink wat kansen de nek om gewrongen, waarop de fans Seferovic op een fluitconcert trakteerden toen die naar de kant werd gehaald. “Dat was spijtig. We kunnen wel enkele zaken leren van de Noord-Ierse fans”, vertelde Vladimir Petkovic daar toen over. De bondscoach had zich op die bewuste zondag 12 november in 2017 zonet gekwalificeerd voor de Wereldbeker, maar zag zijn spits in tranen afdruipen.

Haris Seferovic wilde op de wereldbühne het grote ongelijk van zijn criticasters bewijzen. Op het WK in Rusland moest hij het toch eerder van zijn werkkracht hebben. Slechts één schot tussen de palen leverde Seferovic af in de drie WK-wedstrijden waarin hij 142 speelminuten verzamelde. Tegen Brazilië moest hij na 80 minuten plaats ruimen voor Breel Embolo. Vijf dagen later gebeurde dat tegen Servië zelfs al in de 46ste minuut, toen voor Marko Gavranovic. In de laatste groepswedstrijd bleef Seferovic tegen Costa Rica zelfs aan de bank gekluisterd en in de 1/16de finale tegen Zweden moest hij het doen met een invalbeurt in de 73ste minuut.

Petkovic twijfelde in Rusland dan wel aan zijn eerste spits, in de Nations League trok hij wel opnieuw vol de Seferovic-kaart. Met succes. In de twee wedstrijden tegen IJsland trof hij twee keer raak waarna zijn ‘moment de gloire’ volgde. Met links, met rechts en met het hoofd. Seferovic tekende voor een gevarieerde hattrick tegen de Rode Duivels. “Het derde doelpunt dat hij met het hoofd scoorde was wereldklasse en symbolisch voor de kwaliteit van het Zwitserse spel”, schreef de Neue Zürcher Zeitung. Ook doelend op de schitterende voorbereiding van Xherdan Shaqiri.

Igor Belanov op het WK van 1986: België-Sovjet-Unie (4-3)

Een hattrick tegen België dus. Seferovic trad zo na 32 jaar in de voetsporen van Igor Belanov, tot gisterenavond de laatste die in een wedstrijd met inzet drie keer kon scoren tegen de Rode Duivels. Op het WK van Mexico in 1986 werd Belanov in de 1/16de finale met de Sovjet-Unie bijna de boeman van de Belgen. Jean-Marie Pfaff moest zich - weliswaar in 120 minuten - drie keer omdraaien na een schot van de spits. Eerst met een heerlijke knal in de bovenhoek. “Wat doe je daar tegen? een SS20", vergeleek de toenmalige commentator Rik De Saedeleer de pegel met een raket. Waarna nog een lage schuiver en een strafschop volgde. Ondanks die drie tegendoelpunten zorgden de Rode Duivels toch voor de verrassing door het sterke Sovjet-Unie huiswaarts te sturen.

Michel Platini op het EK van 1984: Frankrijk - België (5-0)

Tussen Seferovic en Belanov door wist ook Patrick Kluivert drie maal te scoren tegen België. En wel in het 5-5-gelijkspel in de ‘Derby der Lage Landen’. Een oefeninterland, maar dat kan niet gezegd worden van het treffen tussen Frankrijk en België op het EK van 1984. In een groep met ook nog Denemarken en Joegoslavië gingen de Rode Duivels helemaal kopje onder tegen de zuiderburen. Het was Michel Platini die ‘Les Bleus’ met drie doelpunten naar een forfaitscore dirigeerde. Net als Seferovic scoorde Platini met links, met rechts en met het hoofd. Hij zou op dat EK in eigen land niet alleen Europees kampioen worden, maar ook topschutter met negen treffers.

Zbigniew Boniek op het WK van 1982: Polen - België (3-0)

Net als Belanov vuurde ook Zbigniew Boniek een kruisraket af tegen de Belgen. De Rode Duivels stootten op het WK van 1982 in Spanje na onder meer een zege tegen de Argentijnen door naar de volgende ronde, maar botsten dan op Polen. Meer bepaald op de man met het kenmerkende nummer 20. Boniek sloeg drie keer toe en vooral zijn eerste treffer was een loeier van jewelste. Theo Custers, invallersdoelman na de blessure van Jean-Marie Pfaff, had dan ook geen enkel verhaal op het schot en werd later ook nog gedribbeld door de Pool. De Rode Duivels verloren later nog van de Sovjet-Unie en sneuvelden dan ook in de tweede ronde, in 1982 werd ook die fase van het toernooi met poules afgewerkt.

Rob Rensenbrink in kwalificatiewedstrijd van het EK 1976: Nederland-België (5-0)

Naar 1976 dan toen uitgerekend Rob Rensenbrink de Rode Duivels de das om deed. De Nederlandse flankspeler maakte het mooie weer bij Anderlecht op het moment dat Nederland en België in een burenduel uitmaakten wie zich zou plaatsen voor het EK van 1976. De plaatsen waren duur, want slechts vier landen zouden op dat eindtoernooi strijden voor de titel van Europees kampioen. De Rode Duivels botsten in de laatste hindernis op een veel te sterk Nederland. Met ook nog Johan Cruijff tussen de krijtlijnen trof Rob Rensenbrink drie keer raak. 5-0 werd het in de Kuip (1-2 in de terugwedstrijd) waar ‘slangenmens’ Rensenbrink de Europese droom van de Belgen aan diggelen sloeg.

Pelé in het magische Maracaña: Brazilië - België (5-0)

Ook al was het maar een oefenwedstrijd, de ‘Goddelijke Kanaries’ hadden in 1965 iets recht te zetten. Twee jaar eerder gingen de Brazilianen namelijk in Antwerpen met 5-1 de boot in. Zonder Pelé weliswaar die er in het mythische Maracaña wel bij was, net als die andere Braziliaanse voetbalgrootheid Garrincha. Liefst 110.000 toeschouwers zagen hoe Pelé drie keer raak trof tegen de Rode Duivels. Het was verre van zijn enige hattrick, want Edson Arantes do Nascimiento tekende in zijn rijkgevulde carrière voor maar liefst 92 drieklappers. Koning van de hattrick.