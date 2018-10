In de gratie van Martínez, dicht bij nieuw contract in Genua: krijgen we vanavond de nieuwe middenvelder in Dennis Praet te zien? Hans Op de Beeck

16 oktober 2018

16u26

Bron: La Gazzetta dello Sport 1 Rode Duivels Geliefd in Genua en nu ook het vertrouwen gewonnen van Roberto Martínez: met Dennis Praet (24) gaat alles goed. De middenvelder kan straks tegen Oranje minstens rekenen op een aantal speelminuten en staat ook dicht bij een verlengd verblijf bij Sampdoria: “We praten over een nieuw contract. Dat is mijn wens en de wens van de club”, aldus Praet vandaag in de Gazzetta dello Sport.

Na een aanpassingsperiode, heeft Dennis Praet zich bij Sampdoria opgewerkt tot sterkhouder. De chouchou van ‘Samp’, dat met een vijfde plaats aanschurkt bij de top in de Serie A. In die mate dat Juventus de voorbije zomer naar verluidt informeerde naar de ex-speler van Anderlecht. Aan de Gazzetta dello Sport vertelt Praet dat hij weet heeft van “bepaalde geruchten”, maar ook niet meer. Voor Praet hoeft een transfer ook alles behalve. “Ik ben gelukkig in Genua. Natuurlijk is het leuk gelinkt te worden aan een club als Juventus. Voor elke jonge speler is het ook normaal dat je zo hoog mogelijk mikt. Mijn droombestemming? Ik ben niet meteen fan van een specifieke club, maar voetbalgewijs is FC Barcelona in mijn ogen het ideaal. Niemand die hun niveau op dat gebied evenaart.”

Toen de voorzitter zag dat ik mijn spaghetti carbonara begon te snijden met een mes, ging hij uit zijn dak. Dennis Praet

“Als je me vraagt naar specifieke voetballers, dan kijk en keek ik vooral naar Iniesta, Modric en Zidane op. Ach, er zal wel een tijd komen dat ik aan een transfer denk. Maar niet nu: ik wil hier blijven. Dit is een prima club om een nog completere speler te worden. De weg is nog lang, ik werk er hard aan.” En de liefde is wederzijds. Praet: “We onderhandelen momenteel over een nieuw contract.” Zijn huidige overeenkomst loopt af in 2020.

Er is trainer Marco Giampaolo (51), met wie Praet dweept. “Een van de beste trainers, perfect voor onze jonge ploeg. Heel empathisch en tactisch top. Zijn ideeën over voetbal leunen aan bij mijn kwaliteiten. Toegegeven, in het begin was het niet makkelijk. Ik had het zwaar, maar nu voel ik me fantastisch. Daarom kwam die blessure in augustus zo ongelegen (anders was Praet al geselecteerd voor het tweeluik Schotland/IJsland, nvdr). Mijn vertrouwen gaat er met de dag op vooruit.”

Er is ook de flamboyante voorzitter Massimo Ferrero. “Een speciaal man. Zelden een voorzitter met zoveel passie gezien. Hij staat ook heel dicht bij z’n spelers. Meteen toen ik hier aankwam en na mijn medische testen, spraken we af. Toen hij zag dat ik mijn spaghetti carbonara begon te snijden met een mes, ging hij uit zijn dak. Maar kon je me iets verwijten? Toen wist ik nog helemaal niet hoe ze dat hier aten.”

En nu is er ook Roberto Martínez. Na zijn eerste en enige interland bijna exact vier jaar geleden, een invalbeurt van een kwartier toen het al 3-1 stond in een oefenmatch tegen IJsland, scoort hij straks zo goals als zeker zijn tweede cap - net tegen Nederland. In een rol centraal op het middenveld, in plaats van de meer aanvallend gerichte positie die hij vroeger bekleedde. “Praet was de voorbije week indrukwekkend op training”, aldus de bondscoach gisteren. “Hij is geëvolueerd sinds ik hem zag spelen bij Jong België, volwassener geworden ook. Hij kan ons zeker helpen in de toekomst.”