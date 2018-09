IJslandse coach vindt België van het beste ter wereld: "Jullie spelen geweldig voetbal" Redactie

12 september 2018

07u18

Bron: Belga 2

De Zweed Erik Hamrén kent een moeilijke start als coach van het IJslandse voetbalelftal. Op een 6-0 nederlaag in Zwitserland volgde een 0-3 nederlaag tegen België. Toch toonde de IJslandse bondscoach zich tevreden. "Ondanks de nederlaag ben ik blij met de manier waarop we als een team gespeeld hebben", klonk het. "Na het debacle in Zwitserland was deze prestatie heel belangrijk voor ons. We hebben gedaan wat we konden en vooral als een team gespeeld en dat stemt me tevreden."

"Meer zat er niet in tegen één van de beste elftallen van de wereld. Ik vergelijk het België van vandaag met het Duitsland van het WK 2014. De Belgen spelen geweldig voetbal. Elke fout van de tegenstander straffen ze genadeloos af en dat hebben ze ook tegen ons gedaan. Toch ook een pluim voor mijn spelers, die - in tegenstelling tot afgelopen zaterdag - wel een hele wedstrijd voor elkaar vochten. Jammer dat ze voor eigen publiek geen doelpuntje konden maken."