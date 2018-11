IJslandse bondscoach Erik Hamrén wil "leren uit zo'n wedstrijden" YP

16 november 2018

00u01

Rode Duivels IJsland sluit na de logische 2-0 nederlaag tegen de Rode Duivels in Brussel de eerste editie van de UEFA Nations League puntenloos af.

De IJslanders, die voor de wedstrijd al zeker waren van degradatie naar de B-divisie, konden dit jaar geen enkele wedstrijd met inzet winnen en na vier vette jaren lijkt de neergang definitief ingezet. "België heeft een fantastisch team en wij leren uit zo'n wedstrijden", bleef bondscoach Erik Hamrén opvallend positief.

"Ik had het al gezegd op de persconferentie voor de wedstrijd dat er een verschil is tussen België en IJsland, respectievelijk de nummers 1 en 36 op de FIFA-ranking. België heeft ook die klasse getoond. We wisten dat zij de bal gingen hebben en dat wij moesten verdedigen en mikken op de counter. Toen het 1-0 stond waren we er zo een keer dichtbij en als je een resultaat wil tegen zo'n team, moet je die kansen afmaken.”

IJsland miste al een halve ploeg door blessures en zag tijdens de opwarming dan ook nog eens Alfred Finnbogason uitvallen. "Ik kan dan ook niet anders dan tevreden zijn met onze prestatie. Hun vervangers hebben het goed gedaan. We zitten met een aantal jonge, talentvolle spelers in onze kern en zij hebben een mooie toekomst voor zich."

