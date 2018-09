Huisanalist Marc Degryse overschouwt de bewogen zomermaanden van de Rode Duivels: "Hazard moest naar Real. Hij is te goed voor Chelsea" Stephan Keygnaert

07 september 2018

05u30 0 Rode Duivels Het is nog niet te laat om hem te feliciteren – de beste analist van het land is afgelopen dinsdag verjaard. 53. Feestje of niet, Marc Degryse mag meteen aan de bak. Hij staat stil bij wat voor sommige Rode Duivels bewogen weken en maanden zijn (geweest). «Kompany wil met de nationale ploeg een prijs winnen.»

Waarom is Marc Degryse benieuwd naar de wedstrijd Schotland-België?

(lacht) «Omdat die jongens niet alleen op mij, maar op de voetballiefhebber in het algemeen zó een grote indruk maakten in Rusland, dat ik nieuwsgierig ben om te zien of zij de lijn kunnen doortrekken.»

Je hebt zelf de WK’s van Italië ’90 en Amerika ’94 gespeeld – hoe moeilijk was het daarna om je weer op te laden voor nog ‘maar’ vriendschappelijk voetbal.

«Heel moeilijk, hé... Het afgelopen WK is zó intens geweest, en dan moet je ineens... (blaast) Vergelijk het met Club Brugge dat op woensdag Champions League speelt tegen Atlético Madrid en drie dagen later tegen pakweg Moeskroen moet. Ik snap wel dat Martínez tracht om een snaar te raken bij zijn internationals, en van de Nations League een doel maakt, maar zelfs die Nations League... – IJsland, zeg. De spelers zijn niet gediend met de loting. Stel je voor, ik zeg maar iets, dat we dinsdag tegen Frankrijk konden spelen... Je moet bijna begrip opbrengen, mocht het in Schotland op een sisser uitdraaien. En dan mogen psychologen mij komen vertellen wat ze willen.»

