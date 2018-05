Huisanalist Marc Degryse juicht contractverlenging Martínez toe: "Dit brengt rust" Kjell Doms

18 mei 2018

06u56 2 Rode Duivels Roberto Martínez gaat ook na het WK door als bondscoach van de Rode Duivels. Onze huisanalist Marc Degryse vindt die contractverlenging alvast een goede zaak. "Dit is het juiste signaal."

Marc, de bond verlengt het contract van Roberto Martínez. Een juiste beslissing?

"Zeker en vast. Ik vind dit een goed en duidelijk signaal van de KBVB. Of we nu een goed of een slecht WK spelen, iedereen weet nu dat hij ook voor de EK-kwalificatiecampagne aan boord zal blijven. Het is niet goed om na elk groot toernooi helemaal opnieuw te moeten beginnen. De KBVB staat achter Martínez en laat de continuïteit niet afhangen van de resultaten, dat kan ik alleen maar toejuichen."

Vind je de timing niet vreemd?

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN