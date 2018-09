Hoezo, niet geliefd? 82% van onze lezers wil dat je ook ná 2020 doorgaat, Romelu Pieter-Jan Calcoen

13 september 2018

06u20 0

#RedTogether wordt #LukakuTogether. Het idee van Romelu Lukaku (25) om af te zwaaien na Euro 2020 blijft nazinderen. Het was het gespreksonderwerp in IJsland, waar hij een strafschop uitlokte en zijn 43ste interlanddoelpunt maakte, maar ook gisteren in België lokte een poll op onze website HLN.be over de toekomst van de spits 5.768 voetballiefhebbers. De vraag was simpel - 'Moet Romelu Lukaku ook na het EK 2020 Rode Duivel blijven?' -, de antwoorden erg duidelijk. Liefst 82% van de stemmers vindt dat Lukaku moet doorgaan, slechts een kleine minderheid zal de aanvaller niet missen. Zouden die cijfers Lukaku, die (ten onrechte) denkt niet populair te zijn bij de Belgische fans, kunnen overtuigen om niet voortijdig afscheid te nemen van de nationale ploeg? In de entourage van de Manchester United-speler was niemand bereikbaar om te reageren. We kunnen dus alleen maar hopen...